Учения ВС РФ и Узбекистана пройдут на полигоне Фориш в октябре 2017 года
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Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Листиц
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совместные учения подразделений Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России и ВС Узбекистана пройдут на узбекистанском полигоне Фориш в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Совместное тактическое учение подразделений от вооруженных сил РФ и Республики Узбекистан впервые с 2005 года пройдет в Узбекистане на полигоне Фориш в октябре 2017 года", - сказал Рощупкин.
Представитель ЦВО пояснил, что "полигон находится на северных скатах хребта Нурутау в 250 километрах от Ташкента".
Он отметил, что ВС РФ будут представлены подразделениями Центрального военного округа.
Рощупкин уточнил, что договоренность о проведении учений была достигнута в ходе завершившейся в Ташкенте рабочей встречи делегаций Минобороны Узбекистана и России, которые возглавляли министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Помощник командующего войсками ЦВО отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение, другие мероприятия.
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03.07.2017
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