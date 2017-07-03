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РВСН получили около 100 тренажеров боевых машин и установок "Ярс"

04.07.2017 ТАСС 64 0
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Комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

В Минобороны отметили, что, готовя специалистов на тренажерах, ракетные войска стратегического назначения смогут сэкономить к 2020 году более 4 млн литров топлива для мобильных ракетных комплексов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 100 тренажеров боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", машины дистанционного разминирования "Листва" и автономной пусковой установки "Ярс" поступили в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств в Ракетные войска будут возрастать. До 2020 года РВСН получат несколько сотен тренажеров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы. Тренажеры введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс" полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений", - сообщили в российском военном ведомстве.

Также завершена поставка тренажеров в Тейковскую ракетную дивизию. "Ракетные войска стратегического назначения до 2020 года сэкономят более 4 млн литров дизельного топлива для мобильных ракетных комплексов, готовя специалистов на тренажерах", - отметили в Минобороны.

В РВСН боевую технику невозможно использовать в учебных целях, потому что ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, "и нарушение его исходного положения недопустимо", подчеркнули в военном ведомстве. Современные кабины тренажеров для механиков-водителей ракетных комплексов практически не отличаются от настоящих.

В настоящее время Ракетные войска проводят испытания новейшего тренажерного комплекса для дежурной смены боевого управления центрального командного пункта РВСН. За два года РВСН провели около 70 успешных испытаний тренажеров, в том числе с трехмерной графикой, для подготовки специалистов на ракетные комплексы пятого поколения.
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
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Проекты
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