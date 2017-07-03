Рогозин: действия ВКС в Сирии повлекли рост числа контрактов на вооружения
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото
Источник: © Министерство обороны РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Успешные действия ВКС РФ в Сирии привели к "резкому росту" числа контрактов на закупку российских средств поражения и боевых систем, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Можно сколько угодно ездить по различным выставкам и объяснять, что наше оружие хорошее, но лучшим критерием оценки эффективности нашего оружия является его боевое применение, что и произошло в Сирии. Поэтому особый эффект - резкий рост контрактов на закупку российских средств поражения и российских боевых систем, авиации, прежде всего, говорит в пользу того, что мы оснастили армию и флот очень хорошим оружием, чему мы очень рады, и оборонщики полностью удовлетворены результатами своей работы", - сказал Рогозин.
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03.07.2017
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