Рогозин рассказал о готовности РФ создавать тяжелую баллистическую ракету
|
|
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская промышленность готова к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" и 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в случае принятия и включения такого решения в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"На уровне абсолютной готовности промышленности к созданию в случае, если решение будет принято и включено в государственную программу вооружений", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, на какой стадии создания находятся БЖРК "Баргузин" и 100-тонная тяжелая баллистическая ракета.
Советский БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.
Сообщалось, что БЖРК "Баргузин" планируется разработать до 2018 года. Новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам. Это позволит БЖРК "Баргузин", как минимум до 2040 года, находиться в боевом составе РВСН. Таким образом, РВСН возвращаются к трехвидовой группировке, содержащей комплексы шахтного, подвижного и железнодорожного базирования.
Главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в декабре 2015 года сообщил, что к тому времени было завершено эскизное проектирование БЖРК, ведется разработка рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса.
В свою очередь, начальник Главного штаба РВСН в 1994-1996 годах генерал-полковник Виктор Есин в мае 2016 года сообщил РИА Новости, что сроки создания БЖРК "Баргузин" будут определены в государственной программе вооружений на 2018-2025 годы.
В конце 2016 года ряд российских СМИ сообщил, что в 2016 году успешно прошли бросковые испытания ракеты для "Баргузина". Бросковые испытания - первый этап проверки любых ракет. В ходе этих испытаний проверяется, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как ракета покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.
В январе нынешнего года источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил РИА Новости, что летные испытания ракеты намечены на 2019 год.
|
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.07.2015 Космическая одиссея Украины заканчивается
20.01.2015 Новый щит и новый меч
20.01.2017 Летные испытания ракеты российского "ядерного поезда" намечены на 2019 год
05.12.2016 Поезд-призрак
24.11.2016 Ядерные ракеты на запасном пути
14.11.2016 "Баргузин" возник не для угроз
17.05.2016 Испытания ракеты для нового БЖРК могут пройти в IV квартале 2016 года
13.05.2016 В госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы определят сроки создания нового БЖРК