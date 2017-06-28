Россия ударит "Штормом"



Проект авианосца "Шторм"

Источник: bastion-karpenko.ru Проект авианосца "Шторм"Источник: bastion-karpenko.ru

Замглавкома ВМФ рассказал о создании в России нового авианосца

Проектирование нового российского авианосца заложено в государственную программу вооружений, рассчитанную на 2018-2025 годы, рассказал замглавкома ВМФ Виктор Бурсук. По его словам, макет авианосца уже представлен Крыловским государственным научным центром. "Газета.Ru" напоминает, что представляет собой соответствующий проект "Шторм".

Военно-морской флот (ВМФ) запланировал строительство нового авианосца, сообщил журналистам в среду, 28 июня, на Международном военно-морском салоне в Петербурге заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук.

"Проектирование авианосца заложено в государственную программу вооружений, рассчитанную на 2018-2025 годы", - заявил Бурсук.

Как отметил Бурсук, макет авианосца уже представлен предприятием ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущей российской организации в области кораблестроения и проектирования. Сейчас идут работы по проработке облика перспективного авианосца.

Ранее начальник отделения перспективного проектирования кораблей Крыловского центра Владимир Пепеляев рассказал про работу над перспективным авианосцем 23000Э "Шторм" в интервью агентству "Интерфакс". По его словам, корабль может быть построен не только для ВМФ, но и для иностранных заказчиков.

Учитывая большую стоимость создания полноразмерного авианосца с указанными тактико-техническими характеристиками,

Крыловский центр также начал инициативную проработку технического облика более простого легкого авианосца, боевые возможности которого не сильно уступают авианосцу "Шторм",

в то время как цена его создания будет значительно ниже.

В качестве завода - строителя многоцелевого авианосца специалистами Крыловского центра в первую очередь рассматривается АО "ПО "Севмаш". Этот завод обладает самым большим в России построечным местом, мощным корпусным производством, трудовыми ресурсами и опытом, полученным при модернизации авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии. Сейчас, по словам специалиста Крыловского центра, производится оценка возможностей судостроительного завода "Залив" в городе Керчи, который имел опыт постройки крупнотоннажных кораблей и судов.

Многоцелевой авианосец, как ранее сообщало агентство "Интерфакс", будет иметь полное водоизмещение около 95 тыс. тонн, длину, ширину и осадку 330×42×11 м соответственно. Ширина полетной палубы составит 85 м. Главная энергетическая установка может быть как на органическом топливе, так и иной, в зависимости от требований заказчика, в том числе смешанной: атомной и газотурбинной.

Скорость полного и экономического хода составит 26-30 и 14 узлов соответственно. В концепции заложена автономность в 90 суток. Судно может нести запас авиатоплива до 6 тыс. тонн. Мореходность - 6-7 баллов (по применению авиации). Экипаж корабля составит до 4 тыс. человек. Срок службы - более 50 лет.

Авиационное вооружение "Шторма" предусматривает базирование от 80 до 90 корабельных летательных аппаратов.

В зависимости от типа самолетов, их размера и массы эта цифра может варьироваться.

Кроме того, по словам специалистов Крыловского центра, ожидается появление самолета дальнего радиолокационного обнаружения, концептуальный проект которого разработан отечественными авиаконструкторами. Этот самолет смог бы значительно усилить боевые возможности перспективного авианесущего комплекса. Предусматривается базирование и ударно-штурмовых вертолетов Ка-52К для решения специфических задач.

В отличие от своих предшественников из семейства тяжелых авианесущих крейсеров, главным оружием "Шторма" будут летательные аппараты корабельной авиагруппы. Все остальные системы вооружения подчинены одной доминанте - обеспечению максимальной эффективности действий палубной авиации. Предусматривается размещение только средств, обеспечивающих защиту корабля в зоне его самообороны. Размещение ударного ракетного оружия, а также средств коллективной ПВО и ПЛО исключено.

Все задачи, связанные с коллективной обороной корабельного авианосного соединения, подчеркивают специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр", должны решаться кораблями охранения во взаимодействии с корабельной истребительной и противолодочной авиацией.

На перспективном корабле предусмотрено четыре стартовых позиции и, соответственно, четыре стартовые дорожки - две короткие и две длинные. Тип старта - трамплинный и смешанный трамплино-катапультный. Короткие и длинные дорожки обеспечивают взлет самолетов с различной боевой нагрузкой.

"Подобными изысканиями занимались еще при мне, в конце 1990-х и начале 2000-х годов, и разрабатывали самые разнообразные проекты авианосцев - от легких до тяжелых", - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

Однако, по его словам, дальше проектов дело тогда так и не пошло. Поход тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземное море и его боевая работа в Сирии показали, насколько нужны отечественному флоту подобные корабли, считает Кравченко. Однако новый авианосец должен иметь только ядерную энергетическую установку, убежден адмирал. Однако экс-начальник Главного штаба ВМФ опасается, что и на этот раз средства на постройку перспективного авианосца выделены не будут.

У России на данный момент есть только один авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту.

Михаил Ходаренок