Новый российский беспилотник-вертолет БПВ-500 сможет нести оружие



Беспилотный вертолет комплекса воздушного мониторинга и наблюдения БПВ-500 на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Источник: РИА Новости / Алексей Даничев Беспилотный вертолет комплекса воздушного мониторинга и наблюдения БПВ-500 на военно-морском салоне в Санкт-ПетербургеИсточник: РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500, впервые представленный на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в этом году, может быть не только разведывательным, но и ударным, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика - "Радар-ММС" - Иван Анцев.

"При массе БПВ-500 в 500 килограммов он имеет полезную нагрузку в 150-180 килограмм, то есть он может нести как радиоэлектронику, локатор, оптику, радиотехнические средства, а также тот набор вооружений, масса которого не превышает 180 килограмм", - сказал он.

По словам Анцева, беспилотник был разработан в этом году, и компания предлагает его "различным структурам, в том числе МЧС, ФСБ, Минобороны".

БЛА выполнен по соосной схеме. Диаметр несущего винта - 6 метров. Вертолёт способен выполнять полеты в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 3500 метров. Радиус действия - 320 километров, продолжительность полёта - 8 часов.

По информации компании-разработчика, комплекс может эксплуатироваться в широком диапазоне погодных условий, при температурах от -30 до +50 и при скорости ветра у земли до 15 метров в секунду. Время развертывания комплекса - 50 минут.

Известный российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с РИА Новости отметил, что данный БЛА является развитием ранее имевшихся в линейке компании "Радар-ММС" моделей и базируется на основе легкого пилотируемого вертолета разработки ОКБ "Ротор" из Кумертау.

"Создание БЛА вертолетного типа на базе пилотируемых образцов представляет собой достаточно широко используемый подход, который позволяет сократить сроки и стоимость работ", - добавил собеседник агентства.