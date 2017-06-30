Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый российский беспилотник-вертолет БПВ-500 сможет нести оружие

04.07.2017 РИА Новости 113 0
0
Понравилась новость?
 0
БПВ-500
Беспилотный вертолет комплекса воздушного мониторинга и наблюдения БПВ-500 на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник: РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500, впервые представленный на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в этом году, может быть не только разведывательным, но и ударным, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика - "Радар-ММС" - Иван Анцев.

"При массе БПВ-500 в 500 килограммов он имеет полезную нагрузку в 150-180 килограмм, то есть он может нести как радиоэлектронику, локатор, оптику, радиотехнические средства, а также тот набор вооружений, масса которого не превышает 180 килограмм", - сказал он.

По словам Анцева, беспилотник был разработан в этом году, и компания предлагает его "различным структурам, в том числе МЧС, ФСБ, Минобороны".

БЛА выполнен по соосной схеме. Диаметр несущего винта - 6 метров. Вертолёт способен выполнять полеты в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 3500 метров. Радиус действия - 320 километров, продолжительность полёта - 8 часов.

По информации компании-разработчика, комплекс может эксплуатироваться в широком диапазоне погодных условий, при температурах от -30 до +50 и при скорости ветра у земли до 15 метров в секунду. Время развертывания комплекса - 50 минут.

Известный российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с РИА Новости отметил, что данный БЛА является развитием ранее имевшихся в линейке компании "Радар-ММС" моделей и базируется на основе легкого пилотируемого вертолета разработки ОКБ "Ротор" из Кумертау.

"Создание БЛА вертолетного типа на базе пилотируемых образцов представляет собой достаточно широко используемый подход, который позволяет сократить сроки и стоимость работ", - добавил собеседник агентства.
30.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Радар ммс
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:52
  • 52
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 04.07 02:50
  • 14
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
  • 04.07 02:42
  • 1
Преемники малых ракетных кораблей типа "Буян-М" станут более мореходными
  • 04.07 01:37
  • 1
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 04.07 00:37
  • 5143
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.07 00:22
  • 1
Насколько опасна российская армия?
  • 04.07 00:08
  • 1
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
  • 04.07 00:04
  • 1
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 03.07 23:50
  • 1
Уралвагонзавод построит бульдозеры для Минобороны
  • 03.07 23:45
  • 1
Мантуров: речи о предоставлении Турции кредита на С-400 пока не идет
  • 03.07 23:42
  • 15
Опытная модернизированная РЛС "Подсолнух" пройдет заводские испытания до конца года
  • 03.07 23:32
  • 7
В Донбассе взорвали полковника СБУ
  • 03.07 23:31
  • 5
Модернизированные фрегаты проекта 22350 смогут выполнять задачи эсминцев
  • 03.07 22:50
  • 1
Т-50 получит стелс-контейнеры для внешних подвесок
  • 03.07 21:54
  • 4
Головной вертолетоносец "Прибой" будет стоить около 40 млрд рублей
другие обсуждаемые темы