Интернет доступен на российских кораблях
|
|
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" ныне - постоянно в глобальной сети.
Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
Система действует на девяти судах
В России разработана система, обеспечивающая прием телевизионных каналов и подключение корабельного телекоммуникационного оборудования к сети Интернет. Как сообщили Интерфаксу ее разработчики, система, получившая название "Экран-ЦМ", уже действует на девяти судах ВМФ РФ. В том числе - на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и трех атомных подводных лодках. "Экран-ЦМ" обеспечивает прием через спутниковый канал связи любых телеканалов как бесплатных, из состава государственных мультиплексированных пакетов (на сегодня 20 каналов), так и распространяемых сторонними спутниковыми операторами через платные сервисы. Последние модификации системы поддерживают также технологии интерактивного телевидения IPTV и двустороннего спутникового Интернета VSAT.
Разработка не имеет ограничений по применению и может быть использована на надводных и подводных кораблях как военного, так и гражданского флотов. Система создана для того, чтобы обеспечивать учебно-боевую, общественно-политическую подготовку личного состава в дальних походах, а также устраивать дистанционные образовательные курсы и проведение видеоконференций. Кроме того, "Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации.
Олег Владыкин
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
|
30.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.06.2017 На военно-морском салоне в Петербурге покажут систему доступа в интернет с подлодок РФ
28.06.2017 "Пётр Великий" и три стратегические субмарины ВМФ России подключены к интернету с помощью системы "Экран-ЦМ" - "Росэлектроника"
04.05.2016 Опережая время
28.07.2015 Глава "Севмаша": будем готовы строить АПЛ пятого поколения в 2020 году
08.04.2014 Несбытый «Каштан»
07.11.2012 От патрульных катеров до авианосцев
28.03.2012 Разумный баланс между «хочу» и «могу»
31.12.2011 Российский флот сегодня: итоги 2011 года