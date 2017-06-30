Интернет доступен на российских кораблях



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" ныне - постоянно в глобальной сети.

Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" ныне - постоянно в глобальной сети.Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

Система действует на девяти судах

В России разработана система, обеспечивающая прием телевизионных каналов и подключение корабельного телекоммуникационного оборудования к сети Интернет. Как сообщили Интерфаксу ее разработчики, система, получившая название "Экран-ЦМ", уже действует на девяти судах ВМФ РФ. В том числе - на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и трех атомных подводных лодках. "Экран-ЦМ" обеспечивает прием через спутниковый канал связи любых телеканалов как бесплатных, из состава государственных мультиплексированных пакетов (на сегодня 20 каналов), так и распространяемых сторонними спутниковыми операторами через платные сервисы. Последние модификации системы поддерживают также технологии интерактивного телевидения IPTV и двустороннего спутникового Интернета VSAT.

Разработка не имеет ограничений по применению и может быть использована на надводных и подводных кораблях как военного, так и гражданского флотов. Система создана для того, чтобы обеспечивать учебно-боевую, общественно-политическую подготовку личного состава в дальних походах, а также устраивать дистанционные образовательные курсы и проведение видеоконференций. Кроме того, "Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации.

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"