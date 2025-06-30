Росстат: россияне стали дольше жить - в среднем почти 72 года
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Источник: Lotte Meijer/Unsplash
За год средняя продолжительность жизни россиян возросла на несколько месяцев и составила в 2016 году почти 72 года, что стало историческим максимумом, сообщает Росстат.
Согласно данным государственной статистики, россияне стали жить в среднем 71,87 года. В 2015 году этот показатель составлял 71,4 года. При этом в 2012 году граждане РФ жили около 70,2 года.
Женщины в России живут более чем на 10 лет дольше мужчин: если у россиянок продолжительность жизни составляет в среднем 77,06 года, то у мужчин - 66,5.
Лидеры по продолжительности жизни - Северный Кавказ и Москва. В Ингушетии живут 80,8 года, в Дагестане - 77,2 года. Средняя продолжительность жизни москвичей - 77,1 года.
Меньше всего живут в Туве (64,2 года), на Чукотке (64,4 года) и в Еврейской автономной области (65,8 года). В этих регионах такая ситуация наблюдается в течение последних пяти лет.
В сентябре 2016 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова объявила о новых демографических достижениях страны, среди которых была возросшая до 72,06 года средняя продолжительность жизни, что было на 0,67 года больше по сравнению с 2015 годом. Однако по итогам 2016 года этот показатель немного снизился.
По этой причине в январе 2017 года Минздрав был уже не столь оптимистичен и понизил прогноз по продолжительности жизни россиян. По действующим на тот момент документам, к 2020 году россияне должны были жить 74,3 года, а в новой версии цифра снизилась до 74 лет.
В конце мая "Коммерсант" со ссылкой на экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ писал, что 2016 году в России темпы рождаемости снижались быстрее, чем темпы смертности. В то время как в 2015 году число родившихся превышало число умерших на 1,7 процента, а в 2016 году - лишь на 0,3 процента, рынок услуг по транспортировке тел умерших продолжает развиваться. Общий коэффициент рождаемости за тот год снизился с 13,3 до 12,9 рождений на 1000 населения всех возрастов.
"Если говорить обо всей нашей планете, то средняя продолжительность человеческой жизни с 1950 по 2000 г. выросла почти на 20 лет, а к 2050 году по прогнозам увеличится еще на 10 лет, - рассказал «КП» старший советник Европейского центра политики и исследований в области общественного благополучия (Австрия) Александр Сидоренко. - В целом по миру, как ожидается, средний срок жизни к середине нынешнего столетия будет составлять около 75 лет, в Западной Европе — 85 лет, а в Восточной Европе, включая Россию — около 77 лет.
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30.06.2017
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