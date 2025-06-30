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Рогозин: истребители Су-30МКИ могут вооружить тремя мини-ракетами "БраМос"

30.06.2017 РИА Новости 624 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник: © РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Истребители Су-30МКИ в перспективе можно будет вооружить не одной большой крылатой ракетой "БраМос", а тремя мини-ракетами этого класса, сообщил в четверг, посещая стенд компании "БраМос" на Военно-морском салоне, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Крылатые ракеты воздушного базирования "БраМос" должны быть приняты на вооружение ВВС Индии в сентябре этого года. Мини-ракеты "БраМос" этого класса пока только разрабатываются.

"Российско-индийское сотрудничество динамично развивается. "БраМос" - это отличный пример такого сотрудничества в военно-технической области. Сейчас на Су-30МКИ можно подвесить только одну ракету "БраМос". Но в будущем можно будет разместить три такие мини-ракеты", - процитировал слова Рогозина официальный представитель "БраМоса" Правин Патхак.

Ранее Индия заключила контракт за закупку и производство по лицензии 270 истребителей Су-30МКИ. Уже приняты на вооружение 230, осталось поставить 40 машин.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Персоны
Рогозин Дмитрий

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