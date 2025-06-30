Кожин: контракт на поставку Индонезии подлодок проекта 636 "на подходе"



Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Индонезия, Филиппины и Таиланд проявляют повышенный интерес к покупке подлодок проекта 636, контракт на поставку этих подлодок Индонезии "на подходе", заявил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Подводная лодка проекта 636 сегодня является самой востребованной, к ней проявляют повышенный интерес Филиппины, Индонезия и Таиланд. С Индонезией контракт на подходе", - сказал он на Международном военно-морском салоне, который проходит в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.