Озеров: программа импортозамещения украинских комплектующих для ОПК РФ идет успешно
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Озеров Виктор
При этом, по словам председателя комитета Совета Федерации по обороне, некорректно говорить о том, что антироссийские санкции не влияют на промышленность
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Программа импортозамещения украинских и европейских комплектующих для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) реализуется успешно, сообщил в четверг журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.
"Сказать, что санкции в отношении нашей страны не влияют на промышленность, было бы некорректно. Но с другой стороны, это стимул для развития нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы смогли на заседании комитета убедиться, что импортозамещение с Украиной и Европейским Союзом идет достаточно успешно", - сказал он по итогам заседания комитета, которое прошло в концерне РТИ.
По его словам, тема импортозамещения обсуждается и в открытых, и в закрытых режимах. "В 2020 году она станет достаточно актуальной. То, что сегодня в Минпромторге России существует программа импортозамещения, что она реализуется, - это очень хорошо. В том числе наиболее чувствительна эта тема в области микроэлектроники", - также отметил Озеров.
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29.06.2017
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