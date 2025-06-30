Завод "Сатурн" начал изготовление двигателей для ВМФ РФ взамен украинских
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В цехе Научно-производственного объединения «Сатурн»
Источник: Марина Лысцева/ ТАСС
Удалось кратчайшие сроки воссоздать отрасль морского газотурбостроения, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рыбинский завод "Сатурн" приступил к изготовлению газотурбинных агрегатов для ВМФ России взамен украинских, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы в кратчайшие сроки сумели воссоздать целую отрасль морского газотурбостроения. Те силовые машины, которые мы получали с Украины… мы напряглись и сделали это дело. И сегодня на этом [на "Сатурне"] заводе началось изготовление этих газотурбинных агрегатов", - сказал он на церемонии открытия VIII Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.
По его словам, почти все элементы военного кораблестроения и гражданского судостроения, закупаемые ранее за рубежом, замещаются на отечественных предприятиях.
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29.06.2017
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