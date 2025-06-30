Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят купить у РФ подлодки проекта "Варшавянка"
|
|
Неатомная ПЛ (НАПЛ) проекта 877 «Варшавянка»
Источник: http://arsenal-otechestva.ru/
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин отметил, что это сейчас самая востребованная лодка
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят приобрести у России подводные лодки проекта 636 "Варшавянка".
Об этом в четверг сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"Это самая сегодня востребованная лодка, и интерес к ней проявляют практически все наши клиенты - это Индонезия, Филиппины. Во Вьетнам мы закончили поставку этих проектов. Сейчас на подходе Индонезия, Филиппины, Таиланд", - сказал он.
Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек, надводное водоизмещение - более 2000 тонн, подводное водоизмещение - около 4000 тонн.
|
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.09.2015 Современные отечественные неатомные подводные лодки
02.07.2015 Разработчик: головная "Лада" завершит опытную эксплуатацию на Севере в 2015 году
02.07.2015 Заместитель генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов: «Российская военно-морская техника пользуется стабильным спросом на мировом рынке вооружений»
25.06.2015 Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
25.09.2013 Созданная побеждать
29.07.2013 Блеск и нищета судпрома
03.07.2013 МВМС-2013 визитная карточка России
15.02.2012 Корабельный недобор