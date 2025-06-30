Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят купить у РФ подлодки проекта "Варшавянка"

30.06.2017 ТАСС 376 0
0
Понравилась новость?
 +6
877 «Варшавянка»
Неатомная ПЛ (НАПЛ) проекта 877 «Варшавянка»
Источник: http://arsenal-otechestva.ru/

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин отметил, что это сейчас самая востребованная лодка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят приобрести у России подводные лодки проекта 636 "Варшавянка".

Об этом в четверг сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Это самая сегодня востребованная лодка, и интерес к ней проявляют практически все наши клиенты - это Индонезия, Филиппины. Во Вьетнам мы закончили поставку этих проектов. Сейчас на подходе Индонезия, Филиппины, Таиланд", - сказал он.

Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек, надводное водоизмещение - более 2000 тонн, подводное водоизмещение - около 4000 тонн.
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индонезия
Россия
Таиланд
Филиппины
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636 Варшавянка
Выставки
МВМС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 18:48
  • 3
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 30.06 18:46
  • 5
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 30.06 18:36
  • 27
"Калашников" с крыльями
  • 30.06 18:34
  • 25
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 30.06 17:48
  • 2
В Москве ответили на слова британского министра о ветхом "Адмирале Кузнецове"
  • 30.06 17:20
  • 1
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 30.06 16:57
  • 2
52% - старые и новые F-35
  • 30.06 16:51
  • 7
Новые истребители Су-30 не обрадуют натовских соседей Белоруссии
  • 30.06 16:39
  • 54
На пороге - 258 МиГ-35
  • 30.06 15:50
  • 1
В рамках госиспытаний корвет "Совершенный" выполнил артиллерийские стрельбы
  • 30.06 15:36
  • 3
В Донбассе взорвали полковника СБУ
  • 30.06 15:22
  • 3726
Оценка Советского периода в истории России.
  • 30.06 13:03
  • 29
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 30.06 10:56
  • 16
Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России
  • 30.06 10:39
  • 11
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
другие обсуждаемые темы