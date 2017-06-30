В Москве ответили на слова британского министра о ветхом "Адмирале Кузнецове"

В.К.О. 234

№2 30.06.2017 17:48

https://vz.ru/politics/2017/6/29/876660.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Цитата, q «Самое сильное на море – это единство авиации и непосредственно морской мощи», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.



Авианосцы всегда окружены кораблями сопровождения, которые также обеспечивают ему надежную защиту. Основной ударной мощью такого корабля является его авиакрыло. Благодаря этому радиус поражения таких кораблей очень велик. Например, у современных американских образцов он может доходить до 1,2 тыс. км, но и этот показатель они хотят увеличить до 2–2,5 тыс. км за счет использования беспилотников-дозаправщиков.



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Британцы, конечно, это не американцы, а «Королева Елизавета» – не самый современный авианосец ВМС США «Джеральд Форд». Однако и у авианосца Соединенного Королевства радиус поражения никак не меньше 700–1000 км. А это означает, что для выведения из строя такой цели необходимо нанести удар с большей дистанции, потому как подходить ближе – значит быть самому немедленно уничтоженным. В связи с этим слова Конашенкова, что британскому кораблю лучше не демонстрировать свою «красоту» ближе нескольких сотен миль от «дальнего родственника» выглядят, мягко говоря, странно.

России не хватает противокорабельных средств дальнего действия



«Любой авианосец – взять, к примеру, 11 атомных авианосцев США, – если он выходит в боевом порядке, то его глубина обороны – 1,5 тыс. км. Пусть он (Конашенков – прим. ВЗГЛЯД) изучит ТТХ наших ракет и увидит, что они будут находиться в активной зоне обороны», – заявил Владимир Комоедов.



Действительно, нанесение удара по авианосцу с расстояний, превышающих его радиус поражения, сталкивается с серьезными сложностями. У России есть высокоточные ракеты «Калибр» с дальностью более 2 тыс. км и Х-101 с дальностью более 4 тыс. км, вот только они предназначены для стрельбы по стационарным наземным целям и для борьбы с чрезвычайно мобильными АУГ не подойдут. Основной же противокорабельной ракетой остается «Гранит», принятый на вооружение еще в 1980-е годы. Данными ракетами вооружен и «Адмирал Кузнецов», о чем также говорил Игорь Конашенков.



Вот только 12 пусковых установок ракетного комплекса «Гранит» вряд ли хватит для выведения из строя целого авианосца. Кроме того, дальность данной ракеты составляет немногим более 600 км.



Что касается других противокорабельных средств, то у России есть более 60 сверхзвуковых дальних ракетоносцев Ту-22М3, которые могут оснащаться противокорабельными ракетами. Однако если в СССР часть из них находилась в распоряжении морской авиации ВМФ, то к 2011 году все они были переданы ВВС. Не стоит забывать про такой инструмент борьбы с авианосцами, как подводные лодки. В распоряжении РФ имеется шесть ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми) проекта «Антей», которые также оснащены «Гранитами».



Ракету надо сначала навести на цель



Но тут всплывает еще один – и крайне важный – нюанс. Мало просто запустить ракету. Ее необходимо сначала навести на цель, которую, в свою очередь, нужно обнаружить. И сделать это следует до попадания в зону поражения авианосца. Иначе говоря, военным требуется не только «кулак» (ударные средства) – то есть ракеты. Необходимы и «глаза» – средства наведения и целеуказания, без которых «кулак» любой мощности не более чем дорогая игрушка.



Для борьбы с авианосными группировками в СССР для этого в 1960-е годы был разработан самолет разведчик-целеуказатель Ту-95РЦ с авиационным комплексом «Успех» (сейчас уже давно списан). Однако для борьбы с АУГ и его оказалось недостаточно. В связи с этим в 1980-е годы была поставлена на вооружение морская космическая система разведки и целеуказания (МКРЦ) «Легенда» (более чем из 40 спутников), которая позволяла обнаруживать и наводить ударное оружие на надводные цели в любой точке Мирового океана. Однако она окончательно прекратила свое существование в 2007 году.



Да, в последнее время в России предпринимается ряд шагов для исправления данной ситуации. В частности, недавно был принят на вооружение новый вертолет радиолокационного дозора Ка-35, дальность обнаружения которого существенно увеличилась по сравнению с предшественником – Ка-31.



Однако проблема вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) в том, что их потолок высоты сильно ограничен, что сокращает обзор и повышает уязвимость. Кроме того, в прошлом году над Сирией был замечен новый российский самолет ДРЛО Ту-214Р, способный обнаруживать цели на расстоянии более 400 км. Но он рассчитан на работу по наземным, а не по надводным целям. Соответственно, ни Ка-35, ни Ту-214Р нельзя противопоставить, например, самолетам ДРЛО E-2D Hawkeye, которые базируются на авианосцах США.



Более обнадеживающе выглядит информация о том, что на замену «Легенде» в России разрабатывается новейшая МКРЦ «Лиана». Сведений о ней пока очень мало, и большинство из них засекречены. Однако известно, что по сравнению с предшественницей у нее выросла разрешающая способность, эффективность обнаружения, срок службы, а также появилась возможность отлавливать информацию, передающуюся противником по различным каналам (в том числе закрытым). В Минобороны говорят, что «Лиана» планируется к принятию на вооружение в следующем году, однако пока было запущено только четыре спутника.



Не стоит заниматься шапкозакидательством

Таким образом, российские вооруженные силы попросту не обладают (или обладают в зачаточной степени) системами, способными наводить ударные средства на такие объекты, как авианосцы. Не говоря уже о необходимости обновления и увеличения дальности самих противокорабельных ракет. С учетом всего этого заявления официального представителя Минобороны РФ о том, какой легкой целью является британский авианосец, выглядят, мягко говоря, неубедительно.



И это даже при том, что «Королеву Елизавету» сложно назвать образцом авианосной мощи. Тут она скорее напоминает наш старый добрый «Адмирал Кузнецов». Она не оснащена катапультой для запуска самолетов и атомной силовой установкой, а также обладает не слишком большим авиакрылом – 40 самолетов (24 истребителя F-35B) и вертолетов. Если же говорить о современных атомных авианосцах США с авиакрылом численностью под 70–90 единиц, то с ними бороться России пока практически нечем.



«Атлантика, где стоит Великобритания и недалеко США, – это их зона господства, как в воздухе, как на воде, так и под водой. К сожалению, у нас там даже не за что зацепиться. Поэтому надо как-то поспокойнее», – подчеркнул Владимир Комоедов.



Михаил Ненашев, напротив, считает, что в целом России есть что противопоставить британскому флоту. Однако это не значит, что нужно заниматься шапкозакидательством. «В соревнованиях по нелепым заявлениям нашей стране незачем принимать участие. На провокации, на глупость английского министра мы должны отвечать достойно или игнорировать», – подчеркнул собеседник. «Эти все соревнования от пресс-служб – это все служит только нагнетанию напряженности, ну и у профессионалов вызывает даже не ироническую ухмылку, а просто пожимание плечами», – добавил он.



Владимир Комоедов указал, что нужно очень аккуратно обращаться с такими вопросами. «С авианосцами и вообще с морским делом надо на «вы» обращаться. Глубоко надо знать военно-морское дело, чтобы делать любое заявление», – заявил он.

Я бы не стал тут бросаться оскорблениями.. Феллон конечно сделал явно провокационное заявление но и Конашенков говоря про незнание военно-морской науки сам наглядно показал незнание этой самой военно-морской науки. да оно и понятно, откуда генерал ПВОшник может быть специалистом в военно-морском деле..? Вот на данную тему очень хороший комментарий действительно специалиста, комментарий бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Комоедова: