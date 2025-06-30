Над отношениями России и США нависла "грозовая туча", считают в МИД



Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Над отношениями России с США нависла "грозовая туча", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"Я склонен согласиться с тем, что над нашими отношениями нависла черная "грозовая туча", но есть здесь и громоотводы, и способы укрыться. Поэтому мы не теряем исторического оптимизма", - сказал Рябков.