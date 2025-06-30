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Над отношениями России и США нависла "грозовая туча", считают в МИД

30.06.2017 РИА Новости 175 0
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Над отношениями России с США нависла "грозовая туча", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"Я склонен согласиться с тем, что над нашими отношениями нависла черная "грозовая туча", но есть здесь и громоотводы, и способы укрыться. Поэтому мы не теряем исторического оптимизма", - сказал Рябков.
29.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США

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