Россия и Шри-Ланка ведут переговоры о покупке корабля "Гепард-5.1" в кредит



Сторожевой корабль Гепард-3.9. Архивное фото

Источник: © Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" Сторожевой корабль Гепард-3.9. Архивное фотоИсточник: © Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Переговоры о поставке российского патрульного корабля "Гепард-5.1" в Шри-Ланку идут в контексте возможного предоставления кредита, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева.

Ранее представители ФСВТС и "Ростеха" не уточняли, о каком количестве кораблей идёт речь.

"Поставка Шри-Ланке патрульного корабля проекта "Гепард-5.1" планируется на основе межправительственного соглашения о предоставлении государственного экспортного кредита для его финансирования. Сейчас этот вопрос прорабатывается, в том числе и с Министерством финансов РФ", - сказала она.