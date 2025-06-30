Россия и Шри-Ланка ведут переговоры о покупке корабля "Гепард-5.1" в кредит
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Сторожевой корабль Гепард-3.9. Архивное фото
Источник: © Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Переговоры о поставке российского патрульного корабля "Гепард-5.1" в Шри-Ланку идут в контексте возможного предоставления кредита, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева.
Ранее представители ФСВТС и "Ростеха" не уточняли, о каком количестве кораблей идёт речь.
"Поставка Шри-Ланке патрульного корабля проекта "Гепард-5.1" планируется на основе межправительственного соглашения о предоставлении государственного экспортного кредита для его финансирования. Сейчас этот вопрос прорабатывается, в том числе и с Министерством финансов РФ", - сказала она.
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29.06.2017
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