Россия передала Египту предложения по оснащению "Мистралей"



Источник: © Мишель Плассар/ТАСС Источник: © Мишель Плассар/ТАСС

В Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству напомнили, что по тематике ударных палубных вертолетов Ка-52К Россия стала победителем в объявленном тендере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Предложения по оснащению российскими системами связи и управления вертолетоносцев типа "Мистраль" переданы египетской стороне. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

"Переговоры по поставкам оборудования для египетских вертолетоносцев "Мистраль" ведутся отдельно от переговоров по вертолетной тематике. Предложения российской стороны по оснащению кораблей, в том числе средствами локации, связи и другими корабельными системами и комплексами, переданы египетской стороне и находятся на рассмотрении партнеров", - сказали в службе.

Там также напомнили, что по тематике ударных палубных вертолетов Ка-52К Россия стала победителем в объявленном тендере. "В настоящий момент продолжаются коммерческие переговоры", - рассказали в ФСВТС.