Медведев отметил вклад кораблестроителей в укрепление обороноспособности



Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских кораблестроителей с их праздником, отметив вклад в развитие потенциала страны, укрепление ее обороноспособности, сообщается на сайте кабмина.

Медведев отметил, что дата празднования Дня кораблестроителей выбрана неслучайно, именно в этот день 350 лет назад вышел указ о закладке первого российского фрегата, получившего название "Орёл".

"Примите мои сердечные поздравления с Днём кораблестроителя, который в этом году в нашей стране отмечается впервые… Мы отдаём дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внёс огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли", - говорится в сообщении.

Российский премьер подчеркнул, что в настоящее время профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволяют мастерам создавать самые большие в мире подводную лодку и ледокол. Он добавил, что развитие отрасли тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединённую судостроительную корпорацию.

"В конструкторских бюро и на верфях в производстве находятся уникальные корабли, которые уже в ближайшее время будут выполнять важные задачи и в прибрежных морях, и на бескрайних просторах Мирового океана. Среди них не только атомные подводные лодки, авианесущий крейсер, рыболовецкие траулеры и нефтеналивные танкеры, но и круизные лайнеры. Уверен, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждёт не менее яркое будущее", - говорится также в поздравлении.

Медведев пожелал российским кораблестроителям крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.