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Таиланд может возобновить закупки американских вооружений

30.06.2017 ЦАМТО 210 0
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F-16
Бельгийский F-16 над Прибалтикой
Источник: Belgian Air Force

ЦАМТО, 29 июня. Вооруженные силы Таиланда ведут работу по составлению перечня вооружений и военной техники, которые могут быть поставлены Соединенными Штатами в рамках усилий по укреплению двусторонних связей в сфере обороны.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на представителя Министерства обороны Таиланда генерал-майора Конгчипа Тантраванича (Kongcheep Tantravanich), Вооруженным силам предложено подготовить перечень техники и вооружений в преддверии запланированного на июль визита премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча в Вашингтон. Согласование точной даты поездки еще не завершено.

В числе прочего, предполагается рассмотреть американские вооружения, которые могут быть поставлены тайским Вооруженным силам в рамках военной помощи, к примеру, по программе "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles). В список также, вероятно, войдут запасные части, необходимые для обеспечения эксплуатации уже состоящих на вооружении ВиВТ американского производства. В первую очередь, это относится к вертолетам.

Ранее США являлись основным поставщиком вооружений Таиланду, однако после произошедшего в 2014 году военного переворота отношения Бангкока с рядом западных государств, включая США, несколько "охладели", и заключение контрактов на поставку новых ВиВТ было заморожено. В результате Таиланд начал закупать вооружения в Китае, России и Украине, а также усилил связи с поставщиками из Израиля и Швеции.

На вооружении ВС Таиланда имеется широкий спектр вооружений американского производства, включая бронетехнику, истребители F-16, вертолеты различных типов (UH-60 "Блэк Хоук", CH-47 "Чинук", "Белл-206"), снабжение которых запасными частями после прихода к власти военных осложнилось. Можно предположить, что руководство Таиланда рассчитывает, что новый американский президент Дональд Трамп возобновит сотрудничество с целью укрепления позиций США в регионе на фоне обострения обстановки на Корейском полуострове и роста военной мощи Китая.

Тем не менее, заместитель премьер-министра и министр обороны Правит Вонгсувон 27 июня деликатно заявил, что закупки вооружения не являются основным вопросом поездки премьер-министра в США. Генерал уточнил, что ранее Таиланд не получал преференций при покупке вооружений у США. Американская военная техника является дорогостоящей и с учетом своих финансовых возможностей Таиланд недавно приобрел оружие и другое оборудование в Китае.
29.06.2017
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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Таиланд
Украина
Швеция
Продукция
CH-47 "Чинук"
F-16
UH-60
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд

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