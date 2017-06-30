В рамках госиспытаний корвет "Совершенный" выполнил артиллерийские стрельбы
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Головной корвет "Совершенный" проекта 20380 постройки ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) на заводских ходовых испытаниях, 2017 год
Источник: Военный Осведомитель
ЦАМТО, 29 июня. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, успешно провел артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.
Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа государственных испытаний, экипаж корабля провел комплекс артиллерийских стрельб по большому и малому морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника. Кроме того, были отработаны задачи огневого поражения береговых целей.
Испытательные стрельбы выполнялись из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190 и 30-мм артустановки АК-630. Огонь артиллерией велся на дистанциях от 5 до 20 км на различных скоростях хода корабля по целям, находившимся как в статике, так и в динамике.
По словам представителей государственной комиссии и экипажа, стрельбы прошли в штатном режиме, без замечаний. Все назначенные цели были успешно поражены.
В ближайшее время запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов Ка-27 на палубу корабля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справочно:
Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
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29.06.2017
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