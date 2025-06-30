ВКС РФ довели американских летчиков до нервного истощения



Истребитель-бомбардировщик Су-22. Фото с сайта http://www.nasled.org/ Истребитель-бомбардировщик Су-22. Фото с сайта http://www.nasled.org/

Один из генералов США пожаловался, сколь много проблем доставляют американцам российская и сирийская авиация. Причем проблем сугубо психологических. В итоге пилоты буквально упрашивают командование открыть огонь. По большому счету, речь идет о локальном лоббизме. Но последствия такого «дискомфорта» могут быть печальны. Генерал ВВС США Чарльз Конкоран рассказал изданию Military о том, что американские военные летчики за последний месяц трижды запрашивали разрешение сбивать «подозрительные и опасные» сирийские истребители. Во всех трех случаях «беззащитная авиация» США вроде заправщиков срочно покидала район, так как американцы опасались действий сирийских или российских самолетов.

«Мы пытаемся заниматься деэскалацией в Сирии. Мы здесь, чтобы сражаться с ИГ, но мы будем защищать наши самолеты от сирийских проправительственных сил», – заявил Коркоран. Правда, примеров нападений на американские истребители со стороны Сирии генерал не привел.

Напомним, в воскресенье американская коалиция сбила Су-22 сирийских ВВС. А во вторник в очередной раз атаковала сирийские проправительственные силы: был сбит беспилотник подконтрольного Ирану ополчения (предположительно). После этого Минобороны России прекратило взаимодействие с Вашингтоном в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в Сирии. И сообщило о намерении сопровождать средствами ПВО любые летательные аппараты американцев и их сателлитов в зоне выполнения боевых задач в САР.

При этом сообщалось, что после инцидента со сбитым Су-22 авиация коалиции значительно сузила географию полетов. Однако затем география вновь была расширена.

Бригадный генерал от авиации Чарльз Коркоран вообще мужчина разговорчивый. Он из Объединенных Арабских Эмиратов (база Аль-Дафра), командует 380-м экспедиционным авиакрылом, которое в основном состоит из огромных заправщиков, транспортников и самолетов дальнего радиолокационного оповещения. Все эти авиамонстры не несут никакого вооружения и нуждаются в постоянном прикрытии истребителями.

Экипажи заправщиков нервничают и жалуются на тяжелые условия работы. Если в небе появляются сирийские или российские самолеты, то 380-е авиакрыло вынуждено разбегаться. Вот генерал Коркоран и взял на себя миссию «спикера» от лица морально страдающих летчиков.

Еще в начале года он жаловался на российские ВКС в Wall Street Journal и просил что-нибудь сделать со сложившейся ситуацией, неприемлемой для его подчиненных. Тогда генерал Коркоран утверждал, что россияне «лихачат», потому как не видят на своих радарах американские самолеты. Мол, в каменном веке живут, на сигналы не реагируют и предпочитают подлетать чуть ли не на несколько метров, чтобы переговариваться голосом, а то и жестами.

По словам Коркорана, «русские редко меняют курс», то есть не поворачивают, когда видят американский самолет, из-за чего именно американцы вынуждены менять курс. «Мы не знаем, что они видят, а что не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались», - пояснил генерал.

При этом российско-американские соглашения в Сирии по предотвращению воздушных инцидентов ему категорически не нравятся, хотя его мнения по политическим вопросам вообще никто не спрашивает. Генералу, исходя из его собственных слов, впору своим летчикам нанять психотерапетов, а не комментировать позицию Белого дома и вышестоящего командования.

Впрочем, Коркоран – генерал молодой и, говорят, сам участвует в боевых вылетах.

Тем временем появились данные, что старый сирийский Су-22 смог с помощью тепловых ловушек отбить первоначальную атаку американского F/A-18E, хотя тот атаковал сирийца примерно с полукилометра в упор. «Вопрос заключается в следующем: как пилот Су-22 приманил AIM-9 с помощью ловушек, учитывая современный инфракрасный искатель, которым оснащен AIM-9X?» – пишет американский эксперт Дэйв Маджумдар. Он подчеркивает: несмотря на то, что AIM-9X является современной ракетой, она не соответствует заявленным уровням производительности во время реального боя. В итоге сбить сирийский самолет удалось только при помощи более мощной ракеты AIM-120 AMRAAM.

Все это пока что недоказуемо и довольно спорно. Например, AMRAAM по старым инструкциям принято использовать на большом расстоянии, и никто их качества в ближнем бою не проверял.

Вообще, у американских летчиков критично мало опыта воздушного боя с равноценным противником. Авиация саддамовского Ирака и Югославии таковым считаться не может по определению. Вот поэтому при виде российских самолетов экипажи 380-го авиакрыла и впадают в депрессию.

Они и их начальник – бригадный генерал Чарльз Коркоран эмоционально давят на вышестоящее командование, чтобы оно позволило истребителям демонстрировать агрессию по отношению к «этим русским». Командование санкции не дает по вполне понятным политическим и дипломатическим причинам и рекомендует обратиться к психологу. Крайней оказалась старая сирийская «сушка», которая, как выясняется, еще и героически сопротивлялась, как могла.

Вся эта психологическая коллизия к реальной политике отношения не имеет. Свобода слова гарантирует генералу Коркорану право давить на мир вокруг него, используя правофланговую прессу. Право высшего командования и Белого дома или не реагировать на это, или все-таки прислать ему психолога, или отправить в отпуск.

Крайнее переутомление и психологическое истощение – реальный факт действующих частей американской армии, включая и авиацию. И с этим надо что-то делать, иначе распространяемые байки о «русских лихачествах» в воздухе однажды доведут до беды.