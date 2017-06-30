В Донбассе взорвали полковника СБУ



Источник: СБУ/pravda.com.ua Источник: СБУ/pravda.com.ua

При взрыве автомобиля в Донбассе погиб полковник СБУ

В Донецкой области при взрыве автомобиля погиб сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Юрий Возный. Еще как минимум три человека в результате происшествия получили ранения. По данным украинских СМИ, помимо погибшего полковника в машине находились еще трое сотрудников СБУ, в том числе и представители украинской разведки. В ДНР заявили, что ополченцы самопровозглашенной республики не причастны к этому взрыву.

В результате взрыва автомобиля в Константиновском районе Донецкой области Украины погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

"Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что Возный стал 23-м сотрудником украинской спецслужбы, погибшим во время исполнения служебных обязанностей.

СБУ выразила соболезнования родным и близким погибшего полковника. "Служба не оставит их наедине с трагедией", - заявил председатель СБУ Василий Грицак. Расследованием происшествия занимается военная прокуратура.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник сообщила, что взрыв произошел в селе Иллинивка. По данным издания, автомобиль, в котором находились сотрудники СБУ, подорвался на мине. Инцидент произошел во вторник.

В машине находились четыре человека, среди которых были, в частности, сотрудники департамента контрразведки СБУ.

Ранее народный депутат Украины и член коллегии украинского МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" подтвердил, что в результате взрыва в Донецкой области погиб сотрудник украинской контрразведки, однако, по его данным, количество раненых в результате инцидента составило не три человека, о которых говорила СБУ, а четыре.

"Действительно, вчера, кроме того, что был убит полковник разведки Максим Шаповал, также был убит сотрудник контрразведки Украины и четверо были ранены", - сказал Геращенко.

По его утверждению, украинские силовики погибли "в результате террористических действий России".

"Под автомобиль, в который сели сотрудники контрразведки СБУ, также была заложена бомба. Все это говорит о том, что Россия продолжает против нас диверсионно-террористическую войну, которая не закончится быстро. Это значит, что Украина должна вкладывать больше средств в вопросы разведки и контрразведки. Сотрудники должны быть более внимательны", - подчеркнул он.

Как заявила в эфире телеканала представитель СБУ Елена Гитлянская, спецслужба делает все возможное во всех случаях, чтобы все факты гибели ее сотрудников не остались безнаказанными. "Мы будем оказывать полное содействие военной прокуратуре в расследовании этого инцидента", - сказала она.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) от инцидента открестились. В минобороны ДНР предположили, что подрыв автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе может быть связан с внутренними разборками, а ополченцы к нему отношения не имеют.

"Возможно, просто наехали на взрывное устройство. Если же это и был подрыв, то, скорее, это внутренние разборки. Мы не причастны к этому. Теракты в качестве мести или еще чего-либо, в отличие от Украины, не устраивали и устраивать не собираемся", - заявил РИА "Новости" заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Накануне в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб действующий сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины полковник Максим Шаповал 1978 года рождения. Взрыв квалифицировали как теракт. По факту происшествия киевская полиция возбудила уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт). Расследованием дела также занимается военная прокуратура.

Как рассказал директор департамента коммуникаций полиции Украины Артем Шевченко, в результате взрыва в Киеве пострадал еще один человек. "Другой пострадавший - пожилой мужчина, его забрала "скорая", его жизни ничего не угрожает", - рассказал представитель украинского МВД.

По информации киевской полиции, в автомобиле сработало взрывное устройство. "Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - пояснил Шевченко.

В начале июня в Киеве произошел взрыв на территории американского посольства. Неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Сначала по факту инцидента было возбуждено уголовное дело о теракте. Однако после того, как представители посольства США заявили, что не рассматривают произошедшее как террористический акт, преступление было переквалифицировано с теракта на хулиганство.

В июле 2016 года в центре Киева взорвался автомобиль, в котором ехал журналист "Украинской правды" Павел Шеремет. Основной версией убийства генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал месть в связи с его профессиональной деятельностью.

В минувшем месяце журналисты представили доказательства того, что перед убийством за Шереметом следила Служба безопасности Украины. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), за день до убийства рядом с домом журналиста находился как минимум один сотрудник СБУ.

Отдел "Армия"