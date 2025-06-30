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Сербия модернизирует МиГ-29

30.06.2017 Военный паритет 330 0
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Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Источник: ист. indiedb.com

В течение ближайших лет будет инвестировано не менее 185 млн евро (208 млн долл США) на капитальный ремонт, продление жизненного цикла и модернизацию 10 истребителей МиГ-29 ВВС Сербии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (28 июня).

Работы будут вестись при техническом содействии России. В число 10 самолетов ходят четыре существующих в составе ВВС страны (три одноместных МиГ-29Б и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть, которые поступят из России в качестве военной помощи (один МиГ-29А, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ).

Ожидается, что самолеты будут доставлены транспортными самолетами в течение лета. Цель программы состоит в том, чтобы продлить эксплуатацию этих 10 истребителей до 2030 года.
29.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Россия
Сербия
США
Продукция
МиГ-29

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