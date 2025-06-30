В ЦСР оценили вероятность прямой военной агрессии против России



Военнослужащие российской армии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Военнослужащие российской армии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В среднесрочной перспективе Россия останется одной из мощнейших стран мира в военном отношении, прямая военная агрессия против РФ маловероятна, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"В среднесрочной перспективе Россия сохранится в качестве одной из мощнейших стран мира в военном отношении. Она является ядерной державой", - говорится в докладе.

В ЦСР считают, что "прямая военная агрессия против России маловероятна, даже несмотря на количественное превосходство соседних государств и альянсов". "Тем не менее, вооруженные силы требуют дальнейшего обновления и совершенствования с учетом технических и управленческих новшеств", - следует из доклада.

Также в нем отмечается, что Россия могла бы "позиционировать себя как посредник межкультурного и межцивилизационного диалога, выступая вместе с тем активным участником глобальной борьбы с терроризмом и радикализмом".

Тем не менее, отмечают эксперты, конфронтация с Западом в долгосрочной перспективе вредит России и "искусственно ставит ее перед ложным выбором между суверенитетом и безопасностью с одной стороны и участием в глобальных трансграничных взаимодействиях с другой". "Россия стоит перед острой необходимостью выйти из дилеммы между суверенитетом и глобализацией", - считают в ЦСР.

При этом, отмечается в материале, несмотря на сохранение и возможное укрепление уже существующих блоков (в первую очередь - НАТО), в кратко- и среднесрочной перспективе распространенной формой взаимодействия государств будут "ситуативные коалиции и союзы".

"Россия может выступать инициатором создания подобных коалиций и их активным участником, ведя гибкую и прагматичную внешнюю политику", - считают в ЦСР.