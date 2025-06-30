Авианосец "Адмирал Кузнецов" отремонтируют без модернизации
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
Отмечается, что сроки ремонта еще не определены, но ориентировочно работы займут около двух - трех лет
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Единственный авианосец российского флота - "Адмирал Кузнецов" - будет отремонтирован без проведения модернизации. Об этом в интервью ТАСС на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.
"Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования", - сказал он. Власов уточнил, что, по существу, предстоящие работы нельзя назвать модернизацией. "По существу, нет. Это ремонт", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что конкретные сроки ремонта еще не определены, но ориентировочно работы займут около двух - трех лет, в зависимости от объемов работ. Комплектующие авианосца будут менять по техническому состоянию изношенности. "На сегодняшний день мы выполнили технический проект по работам, которые должны быть произведены на корабле, а твердых сроков заводских работ пока не определили. Контракт еще не заключен", - сказал Власов.
Как сообщил на военно-морском салоне в Петербурге замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, ремонт "Кузнецова" начнется в 2018 году, его стоимость пока не определена.
"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990-м. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.
В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), при этом были уничтожены более тысячи объектов террористов.
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29.06.2017
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