Лавров: НАТО увеличила присутствие в районах, где об этом не договаривались
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. НАТО многократно увеличила свое военное присутствие в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ваш вопрос относительно необходимости сдержанности в вопросах наращивания вооружений между НАТО и Россией. Есть статистика, по крайне мере, ее никто не опроверг, мы ее предъявляли неоднократно и она говорит о том, что НАТО многократно увеличила свое присутствие в тех районах Европы, в которых договаривались не наращивать вооруженные силы на постоянной основе. НАТО говорит, что это делается на основе ротации, ротации постоянной. Поэтому никакой разницы между постоянным развертыванием и ротационным развертыванием в нынешних планах НАТО мы не усматриваем", - сказал министр.
Он также отметил, что многократно увеличилось количество учений НАТО, при этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания РФ.
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28.06.2017
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