Лавров: НАТО увеличила присутствие в районах, где об этом не договаривались



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. НАТО многократно увеличила свое военное присутствие в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ваш вопрос относительно необходимости сдержанности в вопросах наращивания вооружений между НАТО и Россией. Есть статистика, по крайне мере, ее никто не опроверг, мы ее предъявляли неоднократно и она говорит о том, что НАТО многократно увеличила свое присутствие в тех районах Европы, в которых договаривались не наращивать вооруженные силы на постоянной основе. НАТО говорит, что это делается на основе ротации, ротации постоянной. Поэтому никакой разницы между постоянным развертыванием и ротационным развертыванием в нынешних планах НАТО мы не усматриваем", - сказал министр.

Он также отметил, что многократно увеличилось количество учений НАТО, при этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания РФ.