МИД ФРГ: Москва и Берлин имеют разногласия по присутствию НАТО в Прибалтике
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Солдаты НАТО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Стрингер
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. У Германии и России есть разногласия по вопросу присутствия сил НАТО в Прибалтике, однако их необходимо обсуждать, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров в Краснодаре.
"Что касается присутствия НАТО в прибалтийских странах вблизи российской границы, как было упомянуто господином Лавровым, то у нас по существу расходятся мнения, но мы должны их обсуждать", - заявил он.
По мнению Габриэля, "4,5 тысячи солдат НАТО в прибалтийских странах не представляют собой потенциал агрессии против России".
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28.06.2017
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