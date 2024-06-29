Фрегат. Не наступить на грабли LCS
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Прибрежный боевой корабль USS Coronado (LCS 4)
Источник: фото US Navy/Deven Leigh Ellis
ВМС США заявили, что поставка первого фрегата по программе Future Frigate вряд ли произойдет до 2024 года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (27 июня).
Фрегат должен быть "более многоцелевым и живучим", чем существующий прибрежный боевой корабль Littoral Combat Ship (LCS), который сегодня поставляется флоту в двух вариантах. Флот желает, чтобы разработка фрегата завершилась в 2020 году, передача головного состоялась в 2024 году. Отмечается, что ВМС не желают форсировать этот проект, чтобы не случилось как с программой LCS, когда были взяты обязательства по "нереалистичному графику с еще незрелым дизайном".
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28.06.2017
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