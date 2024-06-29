Фрегат Тип 31 требует ясности
|
|
Рисунок фрегата Тип 31
Источник: ист. ukdefencejournal.org.uk
Союз судостроителей Великобритании (GMB) заявил, что правительству страны пора принимать на себя обязательства в отношении программы фрегатов Тип 31 и судов снабжения RFA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (28 июня).
Ранее отмечалось, что строительство фрегатов может быть организовано по тому же принципу, что и авианосцев класса HMS Queen Elizabeth - формированием альянса судостроителей. Такое решение, которое было бы принято кабинетом министров, вдохнуло бы жизнь в программу и создало предпосылки для создания новых рабочих мест. Министерство обороны в ноябре 2016 года заявляло, что строительство фрегатов Тип 31 будет организовано на той же верфи в Клайде, где собирались фрегаты Тип 26.
Однако до сих пор нет внятного государственного решения с утвержденным графиком реализации фрегатной программы, отмечает источник.
|
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.06.2017 Queen Elizabeth в море
28.06.2017 Британское Минобороны ждет от РФ завистливых взглядов на Queen Elizabeth
28.06.2017 Начинается новая эра британского морского могущества
27.06.2017 Крупнейший корабль ВМС Британии впервые отправится в плавание
26.06.2017 Мархайм - британская база F-35
07.06.2017 Новейший авианосец Королевского флота выйдет в море в последнюю декаду июня
02.06.2017 Британия уже имеет больше летных F-35B, чем Россия - Т-50
30.05.2017 Королева "прихорошилась"