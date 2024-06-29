Фрегат Тип 31 требует ясности



Рисунок фрегата Тип 31

Источник: ист. ukdefencejournal.org.uk Рисунок фрегата Тип 31Источник: ист. ukdefencejournal.org.uk

Союз судостроителей Великобритании (GMB) заявил, что правительству страны пора принимать на себя обязательства в отношении программы фрегатов Тип 31 и судов снабжения RFA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (28 июня).

Ранее отмечалось, что строительство фрегатов может быть организовано по тому же принципу, что и авианосцев класса HMS Queen Elizabeth - формированием альянса судостроителей. Такое решение, которое было бы принято кабинетом министров, вдохнуло бы жизнь в программу и создало предпосылки для создания новых рабочих мест. Министерство обороны в ноябре 2016 года заявляло, что строительство фрегатов Тип 31 будет организовано на той же верфи в Клайде, где собирались фрегаты Тип 26.

Однако до сих пор нет внятного государственного решения с утвержденным графиком реализации фрегатной программы, отмечает источник.