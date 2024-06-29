Российские ученые при создании посадочного модуля учтут опыт посадки Schiaparelli на Марс
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Модуль Schiaparelli
Источник: © EPA/UWE ANSPACH
Данные со Schiaparelli помогут российским специалистам в разработке своего посадочного модуля для миссии 2020 года
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Опыт неудачной посадки модуля Schiaparelli миссии "ЭкзоМарс-2016", а также всех предыдущих посадочных миссий к Марсу будет учтен при разработке российского посадочного модуля и программы его спуска в атмосфере в 2020 году, сообщил ученый Института космических исследований Игорь Митрофанов журналистам по итогам встречи в Москве российских и европейских ученых.
"Разработчики будут использовать данные Schiaparelli и других посадок на поверхность Марса, чтобы обеспечить безопасную посадку второго этапа миссии "ЭкзоМарс", - сказал он.
По словам Митрофанова, данные со Schiaparelli, которые поступали до момента касания спускаемым аппаратом поверхности Марса, помогут российским специалистам в разработке своего посадочного модуля для миссии 2020 года.
Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli, которые достигли планеты в октябре того же года. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на Марсе. Спускаемый аппарат Schiaparelli должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии, но не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился.
В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Ожидается, что российская платформа проработает на Марсе около года.
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28.06.2017
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