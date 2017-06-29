ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
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Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Также ВМФ рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России собирается построить перспективный авианосец. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец", - сказал он.
"Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля", - добавил замглавкома.
В ВМФ РФ ранее заявляли, что российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, контракт на строительство авианосца может быть подписан к концу 2025 года.
Крыловский государственный научный центр (занимается исследованиями в области судостроения) ранее заявил о разработке тяжелого авианосца проекта 23000Э "Шторм" водоизмещением до 100 тыс. тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов.
Перспективные десантные корабли
Также Бурсук сообщил, что ВМФ России рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году.
Он отметил, что на стенде Крыловского центра представлена модель универсального десантного корабля "Прибой". По словам Бурсука, "такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей".
"До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля", - сказал он.
Неатомные субмарины
ВМФ планирует также заказать еще две неатомные подлодки проекта 677 "Лада". "Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях", - сказал замглавкома ВМФ РФ.
"Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным (типом - прим. ТАСС) для неатомного подводного флота России", - уточнил он.
Бурсук также сказал, что модернизированные неатомные субмарины проекта 677 "Лада" первыми получат воздухонезависимую энергетическую установку. "Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".
В 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, а с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике.
Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников сообщал, что ВМФ РФ рассчитывает получить готовую воздухонезависимую установку для неатомных подводных лодок в 2021-2022 годах.
Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".
Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м остается в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.
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28.06.2017
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Павел 1978
8229
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№2
29.06.2017 09:35
Цитата, beka1 сообщ. №1выборы, выборы...
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askme
13
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№3
29.06.2017 09:41
Все правильно. В мировой войне атомные боевые города-крепости - это боевые ковчеги в том числе. А с современными средствами РЭБ типа Красуха, Мурманск и т.п. - неуязвимые для ракетного оружия и тем более для чугуния. Да и ЯО еще попасть нужно, что без спутников, снимаемых лазерами и проч. сделать крайне затруднительно из-за непредсказуемой траектории движения и высокой скорости. Я бы не мелочился и 150 кт проектировал. Нет у нас баз по всему миру, все нужно возить с собой, причем длительное время. И не просто возить, но и воевать в отрыве от баз снабжения тоже длительно...
Но... Пока нужно делать другое. Авианосцы - это вершина. До них еще большой путь нужно пройти. А в 2025 году можно и заложить...
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