Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году



Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Источник: ТАСС/Лев Федосеев Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Источник: ТАСС/Лев Федосеев

По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктора Бурсука, стоимость ремонта пока не определена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" будет начат в 2018 году, его стоимость пока не определена. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Она (модернизация - прим. ТАСС) будет начинаться в следующем году, будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота. Ну а цена пока не определена, она просчитывается и будет определена чуть позже. Это будет однозначно предприятие ОСК", - сказал он.

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.

"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.