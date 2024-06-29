Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году

29.06.2017 ТАСС 382 0
0
Понравилась новость?
 0
Адмирал Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Источник: ТАСС/Лев Федосеев

По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктора Бурсука, стоимость ремонта пока не определена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" будет начат в 2018 году, его стоимость пока не определена. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Она (модернизация - прим. ТАСС) будет начинаться в следующем году, будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота. Ну а цена пока не определена, она просчитывается и будет определена чуть позже. Это будет однозначно предприятие ОСК", - сказал он.

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.

"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
Ка-27
Ка-29
Ка-52
МиГ-29К
Су-33
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
Выставки
МВМС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 22:19
  • 24
"Калашников" с крыльями
  • 29.06 22:17
  • 3
В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"
  • 29.06 22:16
  • 1
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 29.06 22:13
  • 7
На военно-морском салоне в Петербурге представят проект оснащенного 24 "Калибрами" корвета
  • 29.06 21:50
  • 3
«Проект 941-бис» новый подводный Авианосец России
  • 29.06 21:42
  • 7
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 29.06 21:15
  • 9
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 29.06 20:37
  • 11
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
  • 29.06 20:33
  • 21
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 29.06 20:26
  • 6
Всем спасибо, все свободны
  • 29.06 20:22
  • 1
Отряд 12-го ГУ МО РФ проводит экологическую очистку Новой Земли
  • 29.06 19:53
  • 6
F-22 и 2060 год
  • 29.06 19:36
  • 5135
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.06 17:46
  • 2
ОДК завершит испытания новых морских двигателей к концу 2017 года
  • 29.06 15:21
  • 23
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
другие обсуждаемые темы