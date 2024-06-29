Сдача шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота будет сдвинута на 2022 год
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Неатомная ПЛ (НАПЛ) проекта 877 «Варшавянка»
Источник: http://arsenal-otechestva.ru/
Генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков пояснил, что сдвиг сроков связан с финансированием
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Сдача серии из шести подлодок проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота (ТОФ) будет сдвинута на 2022 год. Об это заявил в среду на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"Теперь у нас получается 2022 год", - сказал он, отвечая на вопрос об окончании строительства серии подлодок для ТОФ. Он пояснил, что подвижки сроков связаны с финансированием.
Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек, надводное водоизмещение - более 2000 тонн, подводное водоизмещение - около 4000 тонн.
Строительство шести субмарин для Черноморского флота началось в 2010 году. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, планируется начать в 2017 году. Первые две субмарины получат имена "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Ранее Бузаков заявлял, что две субмарины планируется сдать в 2019 году, две в 2020-м и две в 2021-м.
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28.06.2017
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