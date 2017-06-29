В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"



Экспортная версия универсального десантного корабля "Прибой"

Источник: Сергей Северин / flot.com Экспортная версия универсального десантного корабля "Прибой"Источник: Сергей Северин / flot.com

По словам вице-президента ОСК Игоря Пономарева, у корпорации имеются площадки, на которых готовы построить такой корабль: "Северная верфь" после модернизации, а также "Балтийский завод" и "Севмаш"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой" началась, уже известны верфи, на которых могут строиться корабли этого типа. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Предприятия ОСК приступили к проработке этого проекта: есть задел с точки зрения проектов, есть понимание всех базовых технологий. У ОСК имеются площадки, на которых готовы построить такой корабль: "Северная верфь" после модернизации, а также "Балтийский завод" и "Севмаш", который имеет богатый опыт строительства больших надводных кораблей", - сказал он.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил в интервью ТАСС, что строительство вертолетоносцев "Прибой" заложено в новую государственную программу вооружения на 2018-2025 годы.

Модель универсального десантного корабля "Прибой" водоизмещением 14 тысяч тонн была впервые продемонстрирована на стенде ВМФ на форуме "Армия-2015".

В мае замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. При этом он не уточнил тип корабля.

Универсальный десантный корабль

Как сообщил ТАСС генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), доктор технических наук, профессор Владимир Никитин, центр разработал концептуальный проект универсального десантного корабля (УДК), который может быть реализован в государственной программе вооружения на 2018-2025 годы.

По его словам, новый российский УДК в концепции Крыловского центра превосходит французские корабли типа "Мистраль". "В ходе работы над проектом мы применили нетрадиционные технические решения для наиболее оптимального выполнения задач по высадке десанта с этого корабля. Они относятся и к форме корпуса, и к радиоэлектронному оборудованию. В нашем проекте предусмотрены, например, иные, чем у "Мистраля" движители с другими возможностями", - сказал Никитин.

"УДК "Прибой" создан с учетом российских условий, учитывающих особенности эксплуатации подобных кораблей нашим ВМФ. Его концепция в целом не претерпела изменений с момента первого представления на форуме "Армия-2016", но по желанию заказчика, в конструкцию корабля могут быть внесены определенные дополнения. Это касается, в частности, применения носовой аппарели или размещения ракетных комплексов", - пояснил глава центра.

По словам Никитина, модель перспективного УДК "Прибой" будет представлена в экспозиции центра на 8-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) в Санкт-Петербурге, который начал свою работу 28 июня.

Перспективный УДК "Прибой" предназначен для приема, перевозки морем и высадки во взаимодействии с другими силами флота войск и техники на необорудованное побережье в ходе морской десантной операции. Кроме того, он сможет обеспечивать морские войсковые перевозки, участвовать в постановке оборонительных минных и сетевых заграждений, а также гидроакустических буев для позиционных систем подводного наблюдения.

Нормальное водоизмещение корабля "Прибой" - 23000 т, длина - 200 м, ширина - 34 м. Скорость полного хода - 20 узла, экономического - 14 узла, дальность плавания - 6000 миль, автономность - 30 суток. Корабль предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой (ГЭУ). Экипаж корабля - около 400 чел, он способен перевозить от 500 до 900 человек морского десанта, около 50 боевых машин пехоты (БМП) и до 10 танков.