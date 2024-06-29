Создан аванпроект неатомной подлодки пятого поколения
|
|
Подлодка проект 677 Лада
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
По словам вице-президента ОСК по военному кораблестроению Игоря Пономарева, в настоящее время идет согласование задания на разработку техпроекта
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Аванпроект неатомной субмарины пятого поколения уже создан в России, идет согласование задания на разработку техпроекта. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.
"Аванпроект перспективной неатомной подлодки пятого поколения разработки ЦКБ "Рубин" уже создан, идет согласование задания на разработку технического проекта корабля. Решение о начале его строительства будет приниматься после завершения технического проектирования", - сказал он.
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит, основой для проекта неатомных подлодок пятого поколения станет проект 677 "Лада". Головная подлодка этого семейства "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации на Северном флоте, строятся еще две.
Неатомные подлодки пятого поколения будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой.
Заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков ранее сообщил, что проект неатомных подлодок пятого поколения получит название "Калина". По его словам, их начнут строить для Северного и Балтийского флотов.
|
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2013 Минобороны РФ внесло постройку серии подлодок "Лада" в гособоронзаказ
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
29.07.2016 ОСК: флот пока не принял решение о продолжении строительства подлодок "Лада"
21.03.2016 Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
20.01.2016 Серия ДЭПЛ проекта 677 «Лада» ограничится тремя лодками, финансирование будет направлено на проект «Калина»
20.03.2015 Подлодку "Кронштадт" передадут ВМФ России в 2017 году
25.09.2013 Созданная побеждать
16.07.2013 ОАО «Адмиралтейские верфи» заключило госконтракт на строительство второй НАПЛ проекта 677 «Лада» для ВМФ РФ