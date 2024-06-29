Путин рассказал, что вынуждает усиливать военную организацию России



Президент РФ Владимир Путин во время посещения предприятия Ижевский электромеханический завод Купол концерна ВКО Алмаз-Антей. 27 июня 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения предприятия Ижевский электромеханический завод Купол концерна ВКО Алмаз-Антей. 27 июня 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рост числа международных кризисов и конфликтов, а также террористическая угроза требуют постоянного совершенствования военной организации государства, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства", - сказал он встрече с выпускниками высших военных учебных заведений РФ.

Президент отметил, что предстоит еще очень много сделать для укрепления всех силовых структур России, и выразил надежду, что военные будут безупречно выполнять все поставленные задачи, честно и преданно служить России. Путин также поднял тост "за офицеров России, за продолжение победных традиций Вооруженных сил, за нашу великую Родину!"