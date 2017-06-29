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Контракт на четвертую и пятую подлодки "Лада" заключат в ближайшее время

29.06.2017 РИА Новости 583 1
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Подлодка проект Лада. Архивное фото
Подлодка проект Лада. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Контракт на четвертую и пятую подлодки проекта 677 ("Лада") будет заключен в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель главкома Военно-морского флота России по вооружению Виктор Бурсук.

"Подводные лодки типа "Лада" станут основным проектом для неатомного флота. В ближайшее время будет законтрактовано строительство двух подводных лодок", - сказал он на Международном военно-морском салоне.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
677 Лада

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
KonezLiberalizma
21
№1
29.06.2017 10:35
http://rusvesna.su/news/1498681283 Полный вариант статьи.
«Уже подлодки проекта 677 „Кронштадт“ и „Великие Луки“ станут носителями многих новых комплексов, связанных с понижением шумности, усилением скрытности, более точным навигационным обеспечением, улучшением условий обитаемости. Повысятся и тактико-технические характеристики находящегося на борту ракетного и торпедного оружия. И, скорее всего, они действительно будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой», — считает Ненашев."
Как-то настораживают слова "И, скорее всего,". А с учетом того, что лодки строятся по пять лет, то о какой большой серии может идти речь? Варшавянка большая серия, когда в год сдают по шесть лодок. А когда лодка строится по пять лет и еще не сдана в эксплуатацию, т.к. то  что ради чего она строилась - анаэробная силовая установка не доделана, то... Это называется водить за нос и выдавать желаемое за действительное. Есть интересная передача Сатановского с Ходоренком, где Ходоренок рассказывает про золотое десятилетие нашего атомного подводного флота, когда каждый год принималось на вооружение по 10 атомных подводных лодок. Атомных, не дизельных. Мне наша политическая напоминает жабу, которая для того чтобы напугать хищника раздувается до не невероятных размеров, но такая жаба кусаться не может...
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