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В ближайшие два года ВМФ будет укомплектован только контрактниками

29.06.2017 РИА Новости 234 0
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Поступление в учебные заведения ВУНЦ ВМФ. Архивное фото
Поступление в учебные заведения ВУНЦ ВМФ. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ВМФ России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. В ближайшие один-два года в плавсоставе Военно-морского флота России не останется военных, проходящих срочную службу, сообщил заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Как вы уже знаете, сегодня весь плавсостав, служащие на подлодках являются контрактниками. Этот показатель высок и на надводных кораблях - порядка 76%. Я думаю, что в ближайшие год-два этот вопрос будет полностью решен", - сказал он на Международном военно-морском салоне.
28.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия

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