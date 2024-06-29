ОСК готова начать производство атомных подлодок нового поколения
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Верфи Балтийского завода. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация готова начать строительство атомных подводных лодок пятого поколения проекта "Хаски" в случае поступления соответствующего заказа от Минобороны России, сообщил РИА Новости в среду в ходе международного Военно-морского салона (МВМС-2017) вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев.
"Этот вопрос находится в компетенции Минобороны и ВМФ России. ОСК готова приступить к производству атомных подлодок пятого поколения, когда поступит соответствующий заказ", - сказал он.
Ранее Объединенная судостроительная корпорация объявила о начале работ по формированию облика многоцелевых атомных подлодок пятого поколения проекта "Хаски", они придут на смену АПЛ проекта 885 "Ясень", которые сейчас строятся и поступают в боевой состав ВМФ России.
Пока известно лишь, что новая многоцелевая подлодка будет максимально унифицирована с перспективной стратегической АПЛ, а на ее вооружении будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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28.06.2017
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