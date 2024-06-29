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Queen Elizabeth в море

29.06.2017 bmpd.livejournal.com 281 0
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HMS Queen Elizabeth
Летная палуба авианосца HMS Queen Elizabeth
Источник: ukdefencejournal.org.uk

26 июня 2017 года из Розайта впервые вышел в море на заводские ходовые испытания завершенный строительством новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth, ставший самым большим кораблем Королевского флота в истории (проектное полное водоизмещение 70600 тонн). Ожидается, что цикл заводских ходовых испытаний продлится около шести недель, после чего корабль перейдет для прохождения дальнейших испытаний к месту постоянного базирования в Портсмут.

Строительство авианосца Queen Elizabeth осуществлялось с 2009 года консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой корабля из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, приватизированная в 1997 году). В состав Aircraft Carrier Alliance входят также Thales (проектант), BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird (эти три компании, наряду с Вabcock Marine, изготавливают секции корпуса). Церемония крещения корабля была произведена 4 июля 2014 года, а 17 июля 2014 года авианосец был выведен из строительного сухого дока розайтской верфи.

Испытания палубных самолетов F-35B на авианосце будут начаты в конце 2018 года, и достижение кораблем и авиагруппой начальной боеготовности сейчас ожидается в 2021 году.

После вывода Queen Elizabeth из строительного дока Вabcock Marine в Розайте в том же доке с конца 2014 года ведется сборка второго корабля - R 09 Prince of Wales, секции которого изготавливаются с 2011 года. Второй авианосец, предположительно, будет выведен на заводские ходовые испытания в 2019 году.

Как сообщила британская газета "The Telegraph", руководство Королевского флота заявило, что оно ожидает, что русские корабли и самолеты будут шпионить за новым авианосцем ВМС Великобритании во время прохождения им морских испытаний в Северном море.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил по этому поводу газете, что "Это действительно обычно для русских собирать разведывательные данные о наших кораблях. Мы будем принимать все меры предосторожности, чтобы убедиться, что они не приближаются слишком близко, но я думаю, что они будут восхищаться ею".

Фэллон сказал, что у Королевского флота есть "возможности и способы" для защиты корабля от действий русской разведки.

Министр далее заявил: "Когда вы видели, как старый, обветшавший "Кузнецов" проходил Каналом несколько месяцев назад, я думаю, что русские будут смотреть на этот корабль с некоторой завистью".
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
BAE Systems
Thales
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец

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