Асад опробовал российский самолет



Многофункциональный бомбардировщик Су-34

Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС Многофункциональный бомбардировщик Су-34Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Асад встретился с начальником российского Генштаба на базе Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад впервые посетил российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия. На военный объект сирийский лидер приехал в сопровождении начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Во время визита Асад осмотрел кабину российского истребителя Су-35 и посидел в нем на месте пилота. Сам Асад учился на офтальмолога, но его отец, Хафез Асад, был профессиональным пилотом.

Президент Сирии Башар Асад посетил военную базу Хмеймим российских ВКС в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство SANA. Вместе с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, который прилетел в Сирию с рабочей поездкой, Асад обсудил координацию действий сирийских правительственных сил с авиацией ВКС России в борьбе с запрещенными в России международными террористическими группировками ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра", уточняется в сообщении российского Минобороны.

"Также затрагивалась тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Встреча с Герасимовым 27 июня стала первым визитом Асада на российскую авиабазу, отмечает РИА "Новости". Во время короткой экскурсии по Хмеймим сирийский лидер ознакомился с российским истребителем Су-35 и другими современными образцами вооружения.

В опубликованном видео о визите Асада на базу он забирается в кабину истребителя и садится на место пилота, сзади садится российский военный. "Президент Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире - российским Су-35, находящимся на военной базе Хмеймим", - подчеркивает SANA.

Нынешний сирийский президент по образованию офтальмолог, однако его отец Хафез Асад был профессиональным пилотом.

Он учился летному делу в Советском Союзе и пилотировал самолет-истребитель МиГ-17.

В СССР он прибыл в 1957 году и прожил несколько месяцев в Бишкеке, где находилось летное училище. Именно летные связи и воспоминания об этом времени помогли Асаду-старшему наладить связи с советским руководством.

Су-35 - это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4". В нем использованы технологии пятого поколения, за счет чего он значительно превосходит другие истребители аналогичного класса. Среди отличительных черт самолета - комплекс современной авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, а также новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Именно самолеты Су-35, кабину одного из которых осмотрел Асад, нанесли авиаудар по позициям боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России организация) в Ракке, в результате которого погибли высокопоставленные командиры группировки, сообщало российское Минобороны. По утверждению российского военного ведомства, в результате бомбардировки предположительно погиб также главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Вместе с тем эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", усомнились в правдивости заявления министерства. В частности, собеседники "Газеты.Ru" обратили внимание на странные имена якобы убитых в результате авиаудара эмиров и начальника службы безопасности ИГ, указанные в заявлении российского ведомства.

"Имена, которыми их назвало Минобороны, практически не идентифицируются. Начальником службы безопасности ИГ действительно являлся Али Сулейман, но его имя звучало не так, как указывает Минобороны. К тому же он уже два года нигде не появлялся, поэтому неясно, действительно ли он занимал этот пост до настоящего времени", - объяснил "Газете.Ru" начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов.

С начала российской операции в Сирии осенью 2015 года на авиабазе Хмеймим в Латакии разместились более десятка штурмовиков Су-25, более 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24, несколько новейших бомбардировщиков Су-34, истребители Су-30 для прикрытия работы остальных самолетов и несколько вертолетов.

В ноябре 2015 года Россия развернула на авиабазе Хмеймим зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" для прикрытия действий самолетов ВКС России. Это стало реакцией российской стороны на атаку турецкими ВВС бомбардировщика Су-24, в результате которой погиб командир экипажа Олег Пешков.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По классификации НАТО эти ЗРК называются "Ворчунами" (Growler).

На данный момент "Ворчуны" присутствуют во всех военных округах России, а также прикрывают Москву и центральный промышленный район. Всего в Подмосковье развернуто четыре полка С-400: в Электростали, Дмитрове, Звенигороде и Подольске.

Отдел "Армия"