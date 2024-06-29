Крейсера "Тикондерога" проходят модернизацию



Крейсер USS Chosin (CG 65) класса Ticonderoga

Источник: фото US Navy Крейсер USS Chosin (CG 65) класса TiconderogaИсточник: фото US Navy

В марте этого года крейсер перешел с базы Перл-Харбор в Сан-Диего, где корабль получит обновление сенсоров и оружия. По этой программе должны пройти семь кораблей этого типа. Работы по этому крейсеру будут завершены к апрелю 2018 года.