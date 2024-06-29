А-10 нуждаются в замене крыльев
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Штурмовик A-10 Warthog в полете
Источник: фото Military.com
Комитет по вооруженным силам Конгресса США предпринял первые шаги по одобрению производства комплекта крыльев для трех эскадрилий штурмовиков А-10, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (27 июня).
Ожидается, что компания Boeing запустит линию по производству новых крыльев, без которых эти штурмовики были бы выведены из состава ВВС к середине 2020-х годов. Предусматривается выделение 103 млн долл США по "необеспеченной статье" расходов ВВС США, эти средства могут пойти на производство первых четырех комплектов крыльев.
ВВС планируют сохранить парк А-10 в своем составе, по меньшей мере, еще на пять лет, некоторая часть машин уже нуждается в поддерживающих работах, чтобы продолжать летать. В настоящее время на вооружении находятся 283 штурмовика этого типа, но только 173 прошли ранее модернизацию с заменой крыльев.
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28.06.2017
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