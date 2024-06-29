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А-10 нуждаются в замене крыльев

29.06.2017 Военный паритет 252 0
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Штурмовик A-10 Warthog в полете
Штурмовик A-10 Warthog в полете
Источник: фото Military.com

Комитет по вооруженным силам Конгресса США предпринял первые шаги по одобрению производства комплекта крыльев для трех эскадрилий штурмовиков А-10, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (27 июня).

Ожидается, что компания Boeing запустит линию по производству новых крыльев, без которых эти штурмовики были бы выведены из состава ВВС к середине 2020-х годов. Предусматривается выделение 103 млн долл США по "необеспеченной статье" расходов ВВС США, эти средства могут пойти на производство первых четырех комплектов крыльев.

ВВС планируют сохранить парк А-10 в своем составе, по меньшей мере, еще на пять лет, некоторая часть машин уже нуждается в поддерживающих работах, чтобы продолжать летать. В настоящее время на вооружении находятся 283 штурмовика этого типа, но только 173 прошли ранее модернизацию с заменой крыльев.
28.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Компании
Boeing

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