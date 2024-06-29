Долгая дорога "Пэтриота" в Польшу
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Пусковая установка зенитной ракетной системы Raytheon Patriot армии США во время развертывания в ходе учений в Польше в районе Сохачева. 21.03.2015
Источник: CNN
Польша планирует заключить контракт по закупке систем ПВО/ПРО Patriot компании Raytheon в рамках своей программы Wisla к ноябрю, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (27 июня).
Недавно министерство обороны Польши направило в США оnредактированное письмо по приобретению восьми батарей этих ЗРК. Однако эксперты считают, что сделка вряд ли может быть подписана к указанной дате, так как переговоры уже зашли в тупик из-за нежелания США передать "некоторые ключевые технологии". По этой причине переговоры длятся уже многие годы.
Польша желает приобрести в комплектации "Пэтриота" интегрированную боевую командную систему (Integrated Battle Command System- IBCS) производства Northrop Grumman, которая создается для перспективной системы Integrated Air-and-Missile Defense (IAMD) армии США. Эта система создается для замены ЗРК "Пэтриот".
Польша также желает получить первые два ЗРК в 2019 году, для которых "Рейтеон" разработал "временную" систему управления до того времени, когда будет доступна IBCS.
На этом фоне Германия и Италия продолжают разработку ЗРК MEADS, полномасштабное межправительственное соглашение между этими странами ожидается к концу года (после сентябрьских выборов канцлера в Германии).
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28.06.2017
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