Москва и Белград подпишут договор о ремонте вертолетов из третьих стран
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Многоцелевой вертолет. Ми-17
Источник: http://rus-helicopters.com/
ЦАМТО, 28 июня. Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран, сообщил "РИА Новости" 27 июня помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович.
В Белграде стартовала 8-я международная выставка вооружений и военного снаряжения "Партнер-2017".
"Мы готовимся к подписанию договора между российскими и сербскими компаниями о ремонте вертолетов из третьих стран. Это соглашение касается нашего совместного проекта, открытия в Сербии центра, который будет заниматься ремонтом вертолетов Ми-17 и Ми-8", – сказал Н.Милорадович.
Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров премьера Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, напоминает агентство.
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28.06.2017
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