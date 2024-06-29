Москва и Белград подпишут договор о ремонте вертолетов из третьих стран



Многоцелевой вертолет. Ми-17

Источник: http://rus-helicopters.com/ Многоцелевой вертолет. Ми-17Источник: http://rus-helicopters.com/

ЦАМТО, 28 июня. Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран, сообщил "РИА Новости" 27 июня помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович.

В Белграде стартовала 8-я международная выставка вооружений и военного снаряжения "Партнер-2017".

"Мы готовимся к подписанию договора между российскими и сербскими компаниями о ремонте вертолетов из третьих стран. Это соглашение касается нашего совместного проекта, открытия в Сербии центра, который будет заниматься ремонтом вертолетов Ми-17 и Ми-8", – сказал Н.Милорадович.

Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров премьера Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, напоминает агентство.