Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа

29.06.2017 ЦАМТО 357 1
0
Понравилась новость?
 +2
МО РФ
Министерство обороны РФ
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 28 июня. Киллекторское судно КИЛ-168 доставило на остров Курильской гряды 5 единиц техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия.

Доставленные грузы необходимы для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В настоящее время при помощи плавающих транспортеров и плашкоута осуществляется разгрузка на берег техники и имущества совместной экспедиции.

Всего силами Тихоокеанского флота на остров Матуа уже доставлено, более 35 единиц различной техники, свыше двухсот двадцати тонн грузов и 148 членов экспедиции. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года. По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13024
№1
29.06.2017 02:43
Матуа лучше рассматривать в паре с соседствующим с юга островом Расшуа



На нем конечно нет таких глобальных следов активного освоения, насыщенной полевой фортификации и аэродромов, но этот остров так же удобен и тоже важен в системе обороны.

В первую очередь важен именно как усиливающий возможности и боевую устойчивость гарнизона Матуа.

На том и на другом острове в угрожаемый период следует развернуть войсковые системы ПВО большого радиуса действия, а именно по дивизиону С-300В4/ВМД под прикрытием смешанных дивизионов малого радиуса (батарея из 6 ТОРов и батарея 6 Тунгусок на каждом из островов), впрочем на Расшуа вместо ТОРов и Тунгусок (для обороны С-300В) можно развернуть дивизион Буков, ибо площадь и рельеф Расшуа позволяют им так комфортно разместиться и соседствовать.

Развертывание мощной эшелонированной системы ПВО на двух этих островах нивелируют погодные ограничения для истребительной авиации и создаёт комфортные условия для сосредоточения в этом районе крупных надводных группировок, а также для безопасного (с точки зрения противолодочной авиации) развертывания подводных стратегических ракетоносцев.

Поэтому создание "зон ограниченного доступа" на оперативном театре действия флота позволят выжать максимум из этого самого скудного и устаревшего флота.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 22:19
  • 24
"Калашников" с крыльями
  • 29.06 22:17
  • 3
В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"
  • 29.06 22:16
  • 1
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 29.06 22:13
  • 7
На военно-морском салоне в Петербурге представят проект оснащенного 24 "Калибрами" корвета
  • 29.06 21:50
  • 3
«Проект 941-бис» новый подводный Авианосец России
  • 29.06 21:42
  • 7
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 29.06 21:15
  • 9
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 29.06 20:37
  • 11
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
  • 29.06 20:33
  • 21
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 29.06 20:26
  • 6
Всем спасибо, все свободны
  • 29.06 20:22
  • 1
Отряд 12-го ГУ МО РФ проводит экологическую очистку Новой Земли
  • 29.06 19:53
  • 6
F-22 и 2060 год
  • 29.06 19:36
  • 5135
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.06 17:46
  • 2
ОДК завершит испытания новых морских двигателей к концу 2017 года
  • 29.06 15:21
  • 23
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
другие обсуждаемые темы