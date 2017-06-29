Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
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Министерство обороны РФ
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 28 июня. Киллекторское судно КИЛ-168 доставило на остров Курильской гряды 5 единиц техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия.
Доставленные грузы необходимы для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.
В настоящее время при помощи плавающих транспортеров и плашкоута осуществляется разгрузка на берег техники и имущества совместной экспедиции.
Всего силами Тихоокеанского флота на остров Матуа уже доставлено, более 35 единиц различной техники, свыше двухсот двадцати тонн грузов и 148 членов экспедиции. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года. По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
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28.06.2017
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Восход
13024
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№1
29.06.2017 02:43
Матуа лучше рассматривать в паре с соседствующим с юга островом Расшуа
На нем конечно нет таких глобальных следов активного освоения, насыщенной полевой фортификации и аэродромов, но этот остров так же удобен и тоже важен в системе обороны.
В первую очередь важен именно как усиливающий возможности и боевую устойчивость гарнизона Матуа.
На том и на другом острове в угрожаемый период следует развернуть войсковые системы ПВО большого радиуса действия, а именно по дивизиону С-300В4/ВМД под прикрытием смешанных дивизионов малого радиуса (батарея из 6 ТОРов и батарея 6 Тунгусок на каждом из островов), впрочем на Расшуа вместо ТОРов и Тунгусок (для обороны С-300В) можно развернуть дивизион Буков, ибо площадь и рельеф Расшуа позволяют им так комфортно разместиться и соседствовать.
Развертывание мощной эшелонированной системы ПВО на двух этих островах нивелируют погодные ограничения для истребительной авиации и создаёт комфортные условия для сосредоточения в этом районе крупных надводных группировок, а также для безопасного (с точки зрения противолодочной авиации) развертывания подводных стратегических ракетоносцев.
Поэтому создание "зон ограниченного доступа" на оперативном театре действия флота позволят выжать максимум из этого самого скудного и устаревшего флота.
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