Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа

Восход 13024

№1 29.06.2017 02:43







На нем конечно нет таких глобальных следов активного освоения, насыщенной полевой фортификации и аэродромов, но этот остров так же удобен и тоже важен в системе обороны.



В первую очередь важен именно как усиливающий возможности и боевую устойчивость гарнизона Матуа.



На том и на другом острове в угрожаемый период следует развернуть войсковые системы ПВО большого радиуса действия, а именно по дивизиону С-300В4/ВМД под прикрытием смешанных дивизионов малого радиуса (батарея из 6 ТОРов и батарея 6 Тунгусок на каждом из островов), впрочем на Расшуа вместо ТОРов и Тунгусок (для обороны С-300В) можно развернуть дивизион Буков, ибо площадь и рельеф Расшуа позволяют им так комфортно разместиться и соседствовать.



Развертывание мощной эшелонированной системы ПВО на двух этих островах нивелируют погодные ограничения для истребительной авиации и создаёт комфортные условия для сосредоточения в этом районе крупных надводных группировок, а также для безопасного (с точки зрения противолодочной авиации) развертывания подводных стратегических ракетоносцев.



Поэтому создание "зон ограниченного доступа" на оперативном театре действия флота позволят выжать максимум из этого самого скудного и устаревшего флота. Матуа лучше рассматривать в паре с соседствующим с юга островом РасшуаНа нем конечно нет таких глобальных следов активного освоения, насыщенной полевой фортификации и аэродромов, но этот остров так же удобен и тоже важен в системе обороны.В первую очередь важен именно как усиливающий возможности и боевую устойчивость гарнизона Матуа.На том и на другом острове в угрожаемый период следует развернуть войсковые системы ПВО большого радиуса действия, а именно по дивизиону С-300В4/ВМД под прикрытием смешанных дивизионов малого радиуса (батарея из 6 ТОРов и батарея 6 Тунгусок на каждом из островов), впрочем на Расшуа вместо ТОРов и Тунгусок (для обороны С-300В) можно развернуть дивизион Буков, ибо площадь и рельеф Расшуа позволяют им так комфортно разместиться и соседствовать.Развертывание мощной эшелонированной системы ПВО на двух этих островах нивелируют погодные ограничения для истребительной авиации и создаёт комфортные условия для сосредоточения в этом районе крупных надводных группировок, а также для безопасного (с точки зрения противолодочной авиации) развертывания подводных стратегических ракетоносцев.Поэтому создание "зон ограниченного доступа" на оперативном театре действия флота позволят выжать максимум из этого самого скудного и устаревшего флота.