Начальник российского Генштаба встретился на авиабазе Хмеймим с президентом Сирии Башаром Асадом
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Валерий Герасимов
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 28 июня. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в Сирию встретился с прибывшим на российскую авиабазу Хмеймим президентом Башаром Асадом.
В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" на территории Сирии.
Также затрагивалась тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.
Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим Башар Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.06.2017
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