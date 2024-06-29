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Начальник российского Генштаба встретился на авиабазе Хмеймим с президентом Сирии Башаром Асадом

29.06.2017 ЦАМТО 513 0
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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 28 июня. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в Сирию встретился с прибывшим на российскую авиабазу Хмеймим президентом Башаром Асадом.

В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" на территории Сирии.

Также затрагивалась тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим Башар Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
28.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий

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