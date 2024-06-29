Начальник российского Генштаба встретился на авиабазе Хмеймим с президентом Сирии Башаром Асадом



Валерий Герасимов

Источник: МО РФ Валерий ГерасимовИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 28 июня. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в Сирию встретился с прибывшим на российскую авиабазу Хмеймим президентом Башаром Асадом.

В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" на территории Сирии.

Также затрагивалась тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим Башар Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.