Российская угроза нарастает по всем фронтам



Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше

Источник: © flickr.com, 1GNC Mnster Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в ПольшеИсточник: © flickr.com, 1GNC Mnster

Глава высшего военного органа НАТО заявил, что альянс противостоит попыткам России по наращиванию военного потенциала практически во всех возможных сферах и что союзники следят за ситуацией на случай нового вторжения Кремля, подобного тому, которое произошло в Крыму и на востоке Украины.

Выступая в понедельник на мероприятии, организованном информационным бюллетенем POLITICO Brussels Playbook, председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел (Petr Pavel) заметил, что намерения России не вполне ясны, но усиление ее военной мощи невозможно отрицать.

"Мы, военные, определяем угрозу, исходя из двух ключевых факторов - возможностей и намерений, - заявил Павел журналисту POLITICO Райану Хиту (Ryan Heath). - В отношении возможностей очевидно, что Россия сейчас наращивает как ядерные, так и неядерные силы. На практическом уровне не вызывает сомнения, что Россия может перебрасывать войска на большее расстояние и успешно использовать их вдалеке от своей территории".

Намерения Кремля не столь очевидны, добавил он. "Что касается намерений, все не так ясно, потому что мы не можем определенно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что Россия наращивает свое военное присутствие, и упомянул о предполагаемом размещении в Калининграде и Крыму межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

"Определенные вещи не могут нас не беспокоить. Мы должны быть настороже, - сказал Павел. - Поэтому даже к потенциальной угрозе мы относимся очень серьезно. Мы делаем все возможное, что быть готовыми - потенциально и практически - противостоять любой возможной угрозе и предотвратить повторение ситуации, известной нам по Крыму и восточной Украине, в любой из стран НАТО".

"Мы также наблюдаем рост активности и уверенности политического и военного руководства России. В частности, они говорят о принятии необходимых мер в ответ на укрепление военной мощи НАТО. Мы сейчас сталкиваемся с масштабной модернизацией всех российских вооруженных сил", - добавил он.

Павел также сообщил, что НАТО не ограничивается противостоянием российской угрозе и наращивает усилия в области противодействия терроризму. По мнению генерала, альянс не может позволить себе концентрироваться только на угрозах со стороны государственных субъектов.

По его словам, НАТО считает важным сохранение прочных связей с Турцией несмотря на серьезную напряженность в политических отношениях между Анкарой и другими членами альянса.

После неудачной попытки переворота, состоявшейся прошлым летом, десятки турецких военных, служивших в структурах НАТО, были уволены из армии. Некоторые из них были арестованы, а некоторые решили искать убежище в Европе.

Павел подчеркнул, что, по мнению членов НАТО, события в Турции важно рассматривать "в контексте" и что Турция, возможно, чувствует "большую угрозу, чем другие страны", когда речь идет о внутренней безопасности.

"Турция сталкивается с обоими крупными вызовами, перед которыми сейчас стоит НАТО. Один из них связан с деятельностью российского государства, а второй - с деятельностью негосударственных игроков, экстремизмом, терроризмом и миграцией, - заметил генерал. - Все это сильно и напрямую затрагивает Турцию".

"Мы рассматриваем Турцию как важного союзника по НАТО, которого необходимо поддерживать", - заявил он.

Встреча министров обороны НАТО должна пройти на этой неделе в Брюсселе.