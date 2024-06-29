Россия в 2016 году поставила вооружения в 50 стран
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Выставка вооружения и военной техники MILEX-2011 в Минске
Источник: © AFP 2017 / Viktor Drachev
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия в 2016 году поставила вооружения в 50 стран, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"В рамках реализации задач развития военно-технического сотрудничества сотрудники "Рособоронэкспорта" ежедневно подписывают с зарубежными партнерами два-три контрактных документа, а также вручают им такое же количество коммерческих предложений. Благодаря активной работе, в 2016 году "Рособоронэкспорт" поставил российское вооружение и военную технику в более чем 50 стран мира на сумму свыше 13 миллиардов долларов США", - сказал он.
Михеев напомнил, что сегодня портфель заказов компании составляет порядка 45 миллиардов долларов, Россия выполняет около 5 тысяч международных договоров в сфере военно-технического сотрудничества.
"Это позитивный сигнал как российской оборонной промышленности, так и глобальному рынку. Сохранение и увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции, к которой относится продукция военного и двойного назначения, не только оказывает положительный экономический эффект внутри страны, но и способствует укреплению влияния России в различных регионах мира", - подчеркнул глава "Рособоронэкспорта".
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28.06.2017
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