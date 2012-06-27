Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США предложили создать корпус космических десантников

28.06.2017 Российская газета 86 0
0
Понравилась новость?
 0
X-37B_after_landing_003
X-37B после приземления 3 декабря 2010 года

В Конгрессе США прозвучало заявление о необходимости создания при ВВС так называемого "Космического корпуса".

Как уточняет Spacenews, новый род войск будет выполнять примерно те же функции, которые выполняет Корпус морской пехоты на американском флоте, то есть можно говорить о возможном появлении в США космических десантников. Причем, в публикации даже обозначен срок, к которому Космический корпус может начать действовать - до 1 января 2019 года.


"Мы должны действовать сейчас ради национальной безопасности и заложить основу для защиты космического пространства как ее важнейшего элемента. Поэтому потребуется создание под командованием ВВС нового Космического корпуса в качестве отдельной военной структуры, отвечающей за космические программы национальной безопасности, за которые сегодня отвечает ВВС. Мы рассматриваем это как первый, но важный шаг к обеспечению национальной безопасности в космосе", - говорится в заявлении представителей республиканской и демократической партий Майка Роджерса и Джима Купера.


Однако руководство ВВС пока выступает против создания Космического корпуса. По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна подобный шаг только вызовет путаницу. Он признался, что в настоящее время не поддерживает такую идею, потому что столь серьезные организационные изменения помешали бы развитию. Но генерал также говорит и о том, что этот вопрос остается открытым и в будущем его можно рассмотреть снова.


Руслан Мельников
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 03:08
  • 32
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы