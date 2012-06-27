В США предложили создать корпус космических десантников



X-37B после приземления 3 декабря 2010 года X-37B после приземления 3 декабря 2010 года

В Конгрессе США прозвучало заявление о необходимости создания при ВВС так называемого "Космического корпуса".

Как уточняет Spacenews, новый род войск будет выполнять примерно те же функции, которые выполняет Корпус морской пехоты на американском флоте, то есть можно говорить о возможном появлении в США космических десантников. Причем, в публикации даже обозначен срок, к которому Космический корпус может начать действовать - до 1 января 2019 года.

"Мы должны действовать сейчас ради национальной безопасности и заложить основу для защиты космического пространства как ее важнейшего элемента. Поэтому потребуется создание под командованием ВВС нового Космического корпуса в качестве отдельной военной структуры, отвечающей за космические программы национальной безопасности, за которые сегодня отвечает ВВС. Мы рассматриваем это как первый, но важный шаг к обеспечению национальной безопасности в космосе", - говорится в заявлении представителей республиканской и демократической партий Майка Роджерса и Джима Купера.

Однако руководство ВВС пока выступает против создания Космического корпуса. По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна подобный шаг только вызовет путаницу. Он признался, что в настоящее время не поддерживает такую идею, потому что столь серьезные организационные изменения помешали бы развитию. Но генерал также говорит и о том, что этот вопрос остается открытым и в будущем его можно рассмотреть снова.

Руслан Мельников